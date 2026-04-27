ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں مچھلی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے قائم مارکیٹنگ یونٹ تاحال غیر فعال، عوام کا فوری فعال بنانے کا مطالبہ
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ میں ماہی گیروں کی سہولیات کیلئے ایک یونٹ تعمیر کیا گیا تھا تاکہ انہیں منافع کمانے کا موقع ملے۔
Published : April 27, 2026 at 6:36 PM IST
پلوامہ( سید عادل مشتاق): ضلع پلوامہ میں مقامی مچھلی پیدا کرنے والوں اور ماہی گیروں کو بہتر مارکیٹنگ سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے تعمیر کیا گیا فش مارکیٹنگ یونٹ تاحال فعال نہیں ہو سکا ہے، جس پر مقامی لوگوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر یونٹ کو کام کے قابل بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔
سال 2022 میں تقریباً 24 لاکھ روپے کی لاگت سے ضلع پلوامہ کے درسو علاقے میں محکمہ ماہی پروری کو تقریباً 10 مرلہ اراضی الاٹ کی گئی تھی جہاں اس مارکیٹنگ یونٹ کی تعمیر شروع کی گئی۔ عمارت کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے تاہم مختلف وجوہات کی بنا پر یہ یونٹ ابھی تک فعال نہیں بنایا جا سکا، جس کے باعث مقامی مچھلی کی افزائش کرنے والے اور ماہی گیر مناسب مارکیٹنگ سہولیات سے محروم ہیں۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کا بنیادی مقصد علاقے میں ماہی پروری کے شعبے کو فروغ دینا اور مقامی پیداوار کے لیے منڈی کی سہولت فراہم کرنا تھا، لیکن یونٹ کی عدم فعالیت کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے۔
مقامی شہری فیاض احمد وانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ ماہی پروری نے اس منصوبے کو شعبہ ماہی پروری کی ترقی کے لیے شروع کیا تھا، تاہم اس کی تاخیر فوری طور پر حکام کی توجہ کی متقاضی ہے۔
اس سلسلے میں ضلع افسر ماہی پروری پلوامہ، ظہور احمد نے میڈیا کو بتایا کہ باقی ماندہ کاموں کے لیے ڈی پی آر تیار کر کے اعلیٰ حکام کو ارسال کی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فنڈز جاری ہوتے ہی یونٹ پر کام دوبارہ شروع کیا جائے گا اور اسے جلد فعال بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ محکمہ کی انجینئرنگ ونگ کو تحلیل کر کے آر اینڈ بی محکمہ کے ساتھ ضم کیا گیا، جو منصوبے میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ بنی۔
قابل ذکر ہے کہ محکمہ ماہی پروری مرکزی اور یوٹی سطح کی مختلف اسکیموں کے تحت ماہی پروری کے شعبے کو فروغ دینے اور نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہا ہے۔