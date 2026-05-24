ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مارکیٹ چیکنگ میں تیزی صرف تہواروں تک ہی محدود کیوں، معائنوں پر عوامی سوالات
عوامی حلقوں میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ عام دنوں میں بازاروں میں نگرانی کا نظام تقریباً غائب کیوں نظر آتا ہے۔
Published : May 24, 2026 at 5:58 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): عیدالاضحیٰ 2026 کے پیش نظر ضلع اننت ناگ میں فوڈ سیفٹی اور لیگل میٹرولوجی محکموں کی جانب سے مختلف بازاروں میں مشترکہ معائنہ مہم چلائی گئی، جس دوران بیکری مصنوعات، مٹھائیوں، دودھ سے تیار اشیاء اور دیگر خوراکی اشیاء کے معیار، صفائی ستھرائی، ذخیرہ کرنے کے طریقوں اور لیبلنگ کا جائزہ لیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد تہوار کے موقع پر عوام کو محفوظ اور معیاری غذائی اشیاء کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔
تاہم عوامی حلقوں میں یہ سوال شدت سے اٹھایا جا رہا ہے کہ متعلقہ محکمے صرف عید، رمضان یا دیگر خاص مواقع پر ہی بازاروں کی چیکنگ کیوں کرتے ہیں، جب کہ عام دنوں میں بازاروں میں نگرانی کا نظام تقریباً غائب نظر آتا ہے۔
مقامی شہری منظور احمد کا کہنا ہے کہ سال بھر متعدد دکاندار من مانی قیمتوں پر اشیائے ضروریہ فروخت کرتے ہیں، غیر معیاری اور بعض اوقات زائد المعیاد خوراکی اشیاء بھی کھلے عام دستیاب رہتی ہیں، لیکن ان کے خلاف مؤثر کارروائی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ جس کا نتیجہ گزشتہ برس منظر عام پر آگیا جب سینکڑوں ٹن بوسیدہ اور زائد المعیاد گوشت سرینگر اور اطراف میں برآمد کیا گیا۔ان کا کہنا ہے کہ اگر حکام واقعی عوامی صحت اور صارفین کے حقوق کے تحفظ میں سنجیدہ ہیں تو معائنہ مہمات کو صرف تہواروں تک محدود رکھنے کے بجائے پورے سال باقاعدگی اور تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جانا چاہیے۔
مزید پڑھیں: شب قدر اور عید الفطر کے تناظر میں مارکیٹ چیکنگ کے دوران سنگم میں زائد المیعاد اشیاء ضبط
سماجی کارکن شاہ طارق کا کہنا ہے کہ روزمرہ بنیادوں پر سخت نگرانی، اچانک معائنے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہی بازاروں میں معیار، شفافیت اور مناسب قیمتوں کو یقینی بنا سکتی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوڈ سیفٹی اور لیگل میٹرولوجی محکمے مستقل بنیادوں پر فعال کردار ادا کریں تاکہ صارفین کو ہر وقت معیاری اور محفوظ اشیاء دستیاب رہ سکیں، نہ کہ صرف تہواروں کے موقع پر۔
فوڈ سیفٹی افسر ضمیر شیخ کے مطابق فوڈ سیفٹی محکمہ دیگر متعلقہ محکموں کے اشتراک سے سال بھر بازاروں کی نگرانی اور معائنہ کرتا رہتا ہے تاکہ عوام کو معیاری اور محفوظ اشیائے خوردونوش کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ خوراک کی حفاظت ایک نہایت حساس معاملہ ہے جس کا براہِ راست تعلق عوامی صحت سے ہے، اس لیے اس شعبے میں کسی قسم کی لاپرواہی یا سمجھوتے کی گنجائش نہیں۔ ضمیر شیخ نے واضح کیا کہ عیدین اور دیگر تہواروں کے مواقع پر بازاروں میں خریداروں کا رش غیر معمولی طور پر بڑھ جاتا ہے، جس کے پیشِ نظر محکمہ اپنی سرگرمیوں میں مزید تیزی لاتا ہے اور نگرانی کا دائرہ وسیع کرتا ہے۔ تاہم اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ متعلقہ محکمے صرف تہواروں کے دوران ہی متحرک ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بازاروں میں معیاری اشیاء کی دستیابی، قیمتوں میں اعتدال اور صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے فوڈ سیفٹی محکمہ دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہا ہے۔