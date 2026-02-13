پلوامہ میں رمضان سے قبل مارکیٹ چیکنگ مہم کا آغاز، 9دکانداروں پر جرمانہ عائد

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں رمضان سے قبل مارکیٹ چیکنگ مہم کا آغاز، 9دکانداروں پر جرمانہ عائد
محکمہ فوڈ سیفٹی نے ضلع کے کئی بازاروں میں مرغ و گوشت فروشوں کی دکانوں کے علاوہ فوڈ آؤٹ لیٹس کا معائنہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 13, 2026 at 3:18 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد سے قبل روایتی طور جموں و کشمیر خاص کر وادی کے مختلف مارکیٹس کی چیکنگ کی جاتی ہے۔ جمعہ کو ضلع پلوامہ میں بھی اسی طرح کی چیکنگ مہم چلائی گئی جس دوران مختلف بازاروں میں گوشت اور مرگ فروشوں، سبزی و میوہ فروشوں سمیت کئی فوڈ آؤٹ لیٹس کا معائنہ کیا گیا۔
محکمہ فوڈ سیفٹی عملہ کے مطابق مارکیٹ چیکنگ ڈرائیو کا بنیادی مقصد عوام کو معیاری اشیائے ضروریہ مناسب نرخوں پر فراہم کرنے کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ بازاروں میں سرکاری ضوابط کے مطابق ہی اشیاء خور و نوش کی فروخت کو بھی یقینی بنانا تھا۔
فوڈ سیفٹی محکمہ کی ٹیموں نے ضلع کے مختلف بازاروں کی چیکنگ انجام دی، ٹیموں نے دکانوں کا دورہ کر کے اوزان و پیمائش کے معیاری آلات کے استعمال، صفائی ستھرائی کے انتظامات، غذائی اشیاء کے معیار اور دیگر سرکاری معیارات کی جانچ پڑتال کی۔
معائنہ کے دوران اس بات پر خصوصی زور دیا گیا کہ ’’کوئی بھی دکاندار زائد قیمت وصول نہ کرے، ذخیرہ اندوزی سے گریز کرے اور ملاوٹ شدہ یا غیر معیاری اشیاء فروخت نہ کرے، خاص طور پر وہ اشیاء جن کی رمضان المبارک میں زیادہ مانگ ہوتی ہے۔‘‘ کارروائی کے دوران قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی اور مجموعی طور پر تقریباً 09 دوکانداروں پر جرمانہ عائد کیا گیا۔
محکمہ نے واضح کیا کہ ’’رمضان المبارک کے دوران بھی یہ مہم جاری رہے گی تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے اور بازاروں میں قیمتوں کو اعتدال میں رکھا جاسکے۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: