’قالین بافی نے قومی سطح پر مجھے پہنچان دلوائی‘
کشمیر کے معروف دستکار ستر سالہ منظور احمد خان کو قومی ایوارڈ سے قبل یو ٹی سطح کے اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 1, 2025 at 4:27 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): لوٗم پر ایک خاص قالین بن رہا منظور احمد خان بے حد خوش اور مطمئن نظر آ رہا ہے کیونکہ اس ماہر قالین دستکار کو اپنے بہترین کام کے لیے سال 2025 کے قومی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے؛ جو کہ انہیں رواں ماہ 9 دسمبر کو ’’وگیان بھون‘‘ نئی دلی میں صدر جمہوریہ کے ہاتھوں دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل انہیں اپنے ہنر میں نمایاں کارکردگی کے عوض سال 2024 کے یوٹی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔
سرینگر کے اندورن کاٹھی دروازہ، رعناواری کے رہنے 68 سالہ منظور احمد خان کا شمار وادی کشمیر کے ماہر قالین دستکاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی ماہرانہ صلاحیتوں سے قالین بافی کے ہنر میں قابل فخر کام انجام دیے ہیں۔ اب تک انہوں نے مختلف رنگوں کے امتزاج سے ایسے مختلف ڈیزائنز کے دلکش اور بے حد خوبصورت قالین بُنے ہیں کہ ایک عام انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے منظور احمد نے کہا: ’’ایوارڈ کے لیے منتخب قالین کے اس نمونے کو مجھے بننے میں ڈیڑھ برس سے زائد کا وقت لگا ہے اور یہ ڈیزائن اور رنگوں کے اعتبار سے بالکل الگ اور جدا گانہ ہے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’قالین بافی کے اس فن سے میں 5 دہائیوں سے بھی زائد عرصہ سے وابستہ ہوں اور اس عرصے کے دوران ڈیمانڈ اور پسند کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے اب تک الگ الگ ڈیزائنر کے کئی قالین بڑی باریکی اور نفاست کے ساتھ تیار کیے ہیں جنہیں بے حد پسند کیا گیا۔‘‘
محکمہ نے کی ستائش
محکمہ ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈ لوم، کشمیر، نے منظور احمد کو ایوارڈ حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے بیان میں محکمے کے ترجمان نے کہا ہے کہ ’’ہنر مندوں کی اس کامیابی سے دستکاری صنعت سے وابستہ افراد کے حوصلے بہت بلند ہوں گے اور ایسی حوصلہ افزائی بھی صنعت کے احیاء کے لیے اہم رول ادا کرے گی۔‘‘
منظور احمد خان کے صاحبزادے رئیس احمد خان نے اپنے والد کی اس کامیابی پر بے حد خوشی کا اظہار کیا اور ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کہا: ’’میں خود کو کافی خوش قسمت مانتا ہوں کہ میں ان کا فرزند ہوں۔ میرے والد صاحب نے نہ صرف اپنا، بلکہ پورے جموں وکشمیر کا نام روشن کیا ہے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’اس کامیابی سے زیادہ میں اپنے والد سے توقع نہیں رکھتا۔ کیونکہ یہ میرے لیے بے حد فخر کی بات ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے بھی قابل فخر لمحہ ہے۔‘‘
رئیس کہتے ہیں کہ جب سے قومی ایوارڈ کے لیے ان کے والد کا نام سامنے آیا ہے تب سے گھر میں خوشی کا ماحول ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ہمسایہ بھی اس خوشی میں شریک ہو رہے ہیں۔
قدیم صنعت
کشمیر کی قدیم دستکاریوں میں قالین بافی ایک اہم صنعت ہے اور کبھی یہ صنعت کشمیر کی اقتصادیات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس صنعت سے نہ صرف ہزاروں دستکار بلکہ وابستہ دیگر افراد بھی اپنی روز روٹی بہتر طور کماتے تھے، لیکن چند دہائیوں سے بین الاقوامی بازار کا رجحان تبدیل ہونے اور دیگر وجوہات کے باعث دستکاروں نے قالین صنعت سے کنارہ کشی اختیار کی۔ تاہم منظور احمد نے اپنے اس ہنر کو خیرباد نہیں کہا اور اس نے موجودہ دور کے تقاضوں کے عین مطابق اپنے کام کو جاری و ساری رکھا اور نتیجہ سب کے سامنے ہیں۔
منظور احمد خان نے قالین بافی کے ساتھ اپنی وابستگی کے بارے میں ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’اگرچہ قالین بافی میرا پشتنی کام نہیں تھا۔ تاہم میں نے بے حد چھوٹی عمر میں ہی اس کو پیشہ کے طور اختیار کیا اور اس وقت میں صرف تیسری جماعت کا طالب علم تھا۔ میرے پہلے استاد مرحوم عبدالخالق میر رہے ہیں، بعد میں مجھے کشمیر کے بڑے قالین کاروباروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔‘‘
کشمیر کی اس قدیم قالین صنعت کو موجودہ بحرانی صورتحال سے باہر نکالنے اور اسے ایک نئی جلا بخشنے کی خاطر دستکاروں کو دوبارہ اس صنعت کی طرف راغب کرنے کے لیے سنٹرل بورڈ کی مختلف اسکیموں کے تحت تربیت فراہم کرنے کے علاوہ ماہانہ وظیفہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔
دستکار کا مطالبہ
منظور احمد کہتے ہیں کہ اس صنعت میں دوبار روح ڈالنے میں متعلق محکمہ کی کاوشیں تب باور ثابت ہوں گی جبکہ وہ دستکاروں کی اجرت میں اضافہ کرنے کی خاطر ٹھوس اور کارگر اقدامات اٹھائے۔ وہیں انہوں نے زور دیا کہ 60 برس سے زائد کے عمر کے دستکاروں کو بھی پنشن اسکیم کے دائرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ دستکار بھی عمر پیری میں در در کی ٹھوکرین کھانے پر مجبور نہ ہو جائے۔
واضح رہے کہ مرکزی وزارت ٹیکسٹائل نے دستکاری زمرے میں قالین بافی میں منظور احمد خان کے علاوہ سوزنی میں علمگری بازار، سرینگر کے خواجہ نذیر علی کو بھی اس باوقار قومی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ قومی ایوارڈ میں ایک سند اور 2 لاکھ روپے کا نقد انعام شامل ہے۔
