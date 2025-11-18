ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نوگام دھماکے میں بہت سے سوالات لا جواب ہیں، مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے، محبوبہ مفتی
انہوں نے دھماکے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے سے متعلق بہت سے سوالات ابھی تک جواب طلب ہیں۔
By PTI
Published : November 18, 2025 at 6:10 PM IST
سری نگر: کشمیر میں سیکورٹی ایجنسیوں کی طرف سے "وائٹ کالر" دہشت گردانہ سازش کیس کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر چھاپوں کے درمیان، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے منگل کو کہا کہ عام لوگوں کو اجتماعی طور پر کسی اور کی غلطی کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔
انہوں نے نوگام پولیس اسٹیشن میں حادثاتی دھماکے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے سے متعلق بہت سے سوالات ابھی تک جواب طلب ہیں۔
شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع میں جمعہ کو نوگام دھماکے میں مارے گئے پولیس انسپکٹر شاہ اسرار کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد محبوبہ مفتی نے کہا، "ایسا لگتا ہے کہ آنے والا وقت کشمیر کے لیے خوفناک ہو سکتا ہے۔ جموں و کشمیر کے لوگوں کو دہلی (لال قلعہ دھماکے) میں کسی کی غلطی کی اجتماعی سزا نہیں دی جانی چاہیے۔" انہوں نے کہا، ’’اگر کوئی قصوروار ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن عام کشمیریوں کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔‘‘
پی ڈی پی صدر نے ریاستی تحقیقاتی ایجنسی (ایس آئی اے) کے انسپکٹر اسرار کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نوگام جیسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔
انہوں نے کہا، "اس واقعے میں لوگ، خاص طور پر پولیس اہلکار اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔کشمیر اس وقت بے چینی اور خوف کے ماحول کا سامنا کر رہا ہے۔ ماہرین کو امونیم نائٹریٹ کو سنبھالنے کے لیے ذمہ دار ہونا چاہیے تھا۔ اسے پولیس والوں یا عام شہریوں کے ذریعے سنبھالنا خطرناک تھا۔"
محبوبہ مفتی نے کہا کہ جانیں گنوانے والوں کے چھوٹے بچے ہیں اور پورا کشمیر ان کے غم میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ نوگام دھماکے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہت سے سنگین سوالات کے جوابات ملنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پوچھا، "تقریباً 3000 کلو گرام امونیم نائٹریٹ یہاں کیوں لایا گیا؟ اسے رہائشی علاقے سے گھرے پولیس اسٹیشن میں کیوں رکھا گیا؟"
محبوبہ مفتی نے یہ بھی سوال کیا کہ "جب نائب تحصیلدار یا پولیس والوں کو اس سے نمٹنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا تو انہیں اس سے نمٹنے کی ذمہ داری کیوں دی گئی؟" مفتی نے حکومت سے متاثرہ خاندانوں کا خصوصی خیال رکھنے کی اپیل کی اور اس واقعہ میں جان گنوانے والوں کے لیے اعلیٰ ترین بہادری ایوارڈ کا مطالبہ کیا۔