ترال: نیشنل کانفرنس کو دھچکہ، کئی سینئر کارکنان کانگریس میں شامل

سریندر سنگھ چنی نے کہا کہ مختلف مسائل پر کانگریس کے جواب مانگنے پر حکومت 'ملک دشمن' کا ٹیگ لگا کر چپ کرا رہی ہے۔

ترال۔ نیشنل کانفرنس کو دھچکہ، کئ سینئر ورکروں نے کانگریس میں شمولیت ختیار کی
ترال۔ نیشنل کانفرنس کو دھچکہ، کئ سینئر ورکروں نے کانگریس میں شمولیت ختیار کی (ETV BHARAT)
Published : April 13, 2026 at 11:30 AM IST

ترال (شبیر بٹ): نیشنل کانفرنس کو ترال میں آج اس وقت بڑا دھچکہ لگا جب ان کے سابق بلاک صدر عبدالسلام ملک نے اپنے ساتھیوں سمیت کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقعے پر پارٹی لیڈران سریندر سنگھ چنی اور ممبر اسمبلی سنگرامہ عرفان حفیظ لون نے ان کا پارٹی میں خیر مقدم کیا۔

کانگریس لیڈران نے الزام عائد کیا کہ 'مرکزی حکومت نے غیر قانونی طریقے سے جموں وکشمیر کو ایک یو ٹی میں تبدیل کر کے عوام کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اس وقت جب کہ کانگریس پارٹی وزیر اعظم سے کئی معاملات پر جواب طلب کر رہی ہے تو حکومت سوال کرنے پر ملک دشمن ٹیگ لگا کر اپوزیشن کو خاموش کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کانگریس پارٹی وعدہ بند ہے کہ وہ کشمیر سے کنیا کماری تک عوام کے مفادات اور عوامی دلچسپی کے ایشوز اجاگر کرے گی اور اس حوالے سے خاموش نہیں بیٹھے گی۔''

مزید پڑھیں:رامبن واقعہ: ریسکیو آپریشن آج دوسرے دن دوبارہ شروع، علاقے میں موبائل انٹرنیٹ سروس متاثر

سریندر سنگھ چنی نے میڈیا کو بتایا کہ نئے افراد کی کانگریس میں شمولیت سے ترال کے اندر کانگریس بہت مضبوط ہوگی کیونکہ ان کے پاس سیاسی تجربہ ہے اور اس ضمن میں ہم ان کو خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ کانگریس اب یہاں ہر گھر کی آواز بنے گی۔

