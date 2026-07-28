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گاندربل کے گند میں امرناتھ یاتریوں کی بس حادثے کا شکار، تقریباً 30 یاتری زخمی
یاتریوں سے بھری گند میں پلٹ کر کھائی میں گر گئی جس کے نتیجے میں درجنوں یاتری زخمی ہو گئے۔
Published : July 28, 2026 at 8:42 AM IST
گاندربل: (فردوس تانترے) وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل میں منگل کے روز ایک بس سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں گرنے کے نتیجے میں تقریباً 30 امرناتھ یاتری زخمی ہو گئے، بس میں تقریباً 40 عقیدت مند سوار تھے۔
حکام کے مطابق، یہ حادثہ گند کے علاقے ہری گنی ون کے ایس-موڈ کے پاس اس وقت پیش آیا جب حکام کے مطابق رجسٹریشن نمبر (AR11 D5655) والی یاتریوں کی بس مبینہ طور پر قابو سے باہر ہو گئی اور سڑک سے نیچے کھائی میں جا گری۔
حادثے کے فوراً بعد پولیس، اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف) اور دیگر امدادی ایجنسیوں کے اہلکار مقامی رضاکاروں کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچے اور راحت و بچاؤ کارروائی شروع کی۔ بعد ازاں زخمی مسافروں کو تباہ شدہ گاڑی سے نکال کر علاج کے لیے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کنگن منتقل کیا گیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں تقریباً 30 یاتری زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں سے دو کے سر پر چوٹیں آئی ہیں تاہم ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ باقی زخمی مسافروں کی حالت بھی خطرے سے باہر ہے اور انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔
حادثے کی فوری وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ حکام کے مطابق پولیس نے واقعے کا کیس درج کر کے ان وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں جن کی وجہ سے بس سڑک سے پھسل کر کھائی میں گر گئی۔
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