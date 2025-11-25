ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آری پل ترال میں جاب کارڈ ہولڈرس پریشان، حکام خاموش
جموں وکشمیرمیں منریگا اسکیم کےتحت روزگاردینے کی پہل کی گئی تھی،لیکن اب کئی دفعہ ٹھیکیدار مشینوں سے کام کرواکر بھاری رقم رکھ لیتے ہیں۔
Published : November 25, 2025 at 6:27 PM IST
ترال(شبیربٹ): مرکزی سرکار کی جانب سے منریگا اسکیم کے تحت غیر ہنر مند افراد کو روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے جہاں بلند بانگ دعوے کیے جات ہیں، وہیں جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں منریگا اسکیم کے مطلوبہ اہداف کو حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں محکمہ دہی ترقی کے خلاف زبردست ناراضگی پائی جا رہی ہے، تفصیلات کے مطابق سب ضلع ترال کے آری پل بلاک میں لوگ منریگا اسکیم کے تحت کام کرنے کے متمنی ہیں تاکہ ان سرما کے ایام میں روزگار حاصل کر سکیں۔
مگر بدقسمتی سے محکمہ دہی ترقی کے ٹھیکیدار قوانین وضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے من پسند افراد کو ہی کام دیتے ہیں اور لوگ یہ منریگا کام تو کرنا چاہتے ہیں مگر بدقسمتی سے انہیں کام دیا نہیں جارہا ہے کئ جاب کارڈ ہولڈرس نے بتایا کہ دہی ترقی نے انھیں کارڈ دیکر احسان تو کیا لیکن ان لوگوں کو کام فراہم نہیں کیا جا رہا ہے جسکی وجہ سے مطلوبہ اسکیم کے فوائد حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔
کئ افراد نے الزام عائد کیا کہ مزدوروں سے کام کروانے کے بجائے کئ مرتبہ مشینوں سے کام لیا جاتا ہے، جس سے ٹھیکیداروں کو بڑی رقومات تو حاصل ہوتی ہیں لیکن لوگوں کو روزگار نہیں ملتا۔ مقامی لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسکیم ایسے ہی چلے گی تو پھر اسے بند ہی کر دینا چاہیے۔
اس بارے میں ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے بی ڈی او آری پل باسط نبی سے فون پر بات کی تو انھوں نے بتایا کہ منریگا اسکیم میں مانگ کے مطابق ہی کام کیا جاتا ہے اور جن علاقوں سے لوگ شکایات کر رہےہیں ان کو چاہیے کہ ان کے دفتر سے رابطہ کریں۔