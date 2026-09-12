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رامبن: منی مہیش یاترا کے لیے عقیدت مندوں کا قافلہ چھڑی مبارک کے ساتھ ہماچل پردیش روانہ
رامبن انتظامیہ نے سکیورٹی انتظامات کے ساتھ منی مہیش یاترا کے لیے عقیدت مندوں کے قافلے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔
Published : September 12, 2026 at 4:49 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکزی زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن سے ہفتے کے روز اسسٹنٹ کمشنر ریونیو (اے سی آر) شوکت حیات متو، تحصیلدار دیپ کمار اور ایس ایچ او وکرم سنگھ پرہار نے رگھوناتھ مندر رام بن سے ہماچل پردیش کی منی مہیش یاترا کے لیے بھدرواہ کے راستے روانہ ہونے والے عقیدت مندوں کے قافلے کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔
اس تقریب میں مرد، خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں عقیدت مندوں نے شدید جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ یاتری اپنے ہمراہ مقدس چھڑی مبارک لے کر روانہ ہوئے، جس کے باعث پورا ماحول ’’ہر ہر مہادیو‘‘ کے نعروں سے گونج اٹھا۔ رامبن سے اس چھڑی مبارک کی قیادت پچھلے تین برسوں سے بابا دیوی داس کر رہے ہیں۔ عقیدت مند بھدرواہ-چمبہ راستے سے منی مہیش جھیل پہنچیں گے، جو ہماچل پردیش میں تقریباً 13 ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ایک مقدس پہاڑی زیارت گاہ ہے۔
اس موقعے پر اے سی آر شوکت حیات متو نے یاتریوں کو نیک خواہشات پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ سفر کے دوران بھائی چارے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور باہمی احترام کی روایات کو برقرار رکھیں۔ انہوں نے عقیدت مندوں سے اپیل کی کہ وہ سفر کے دوران احتیاط برتیں، حفاظتی ہدایات پر عمل کریں اور محفوظ، پُرامن و خوشگوار یاترا کے لیے متعلقہ انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔
دوسری جانب پولیس حکام کے مطابق یاتریوں کی آمد و رفت کے لیے مناسب سکیورٹی اور ٹریفک کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ عقیدت مندوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ حفاظتی ہدایات پر سختی سے عمل کریں، موسم اور ٹریفک سے متعلق ایڈوائزری پر نظر رکھیں اور راستے میں تعینات پولیس اہلکاروں و دیگر حکام کے ساتھ تعاون کریں۔ رام بن سے منی مہیش یاترا کا یہ آغاز ضلع کی مذہبی و روحانی روایات، عقیدت اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ایک بہترین عکاسی ہے۔