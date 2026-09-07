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جموں: این سی بی حراست سے منشیات اسمگلنگ کا ملزم فرار
این سی بی حراست سے فرار ہونے کے بعد سیکورٹی ایجنسیز نے بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کر دیا ہے۔
By PTI
Published : September 7, 2026 at 1:40 PM IST
جموں: نارکوٹکس کنٹرول بیورو (این سی بی) کی حراست سے جموں میں منشیات اسمگلنگ کا ایک مشتبہ ملزم فرار ہو گیا ہے، جس کے بعد پورے خطے میں الرٹ جاری کرتے ہوئے تلاشی اور چیکنگ کا عمل تیز کردیا گیا ہے۔
حکام نے پیر کو اطلاع دی کہ جنوبی کشمیر پلوامہ ضلع کے کاکاپورہ کا رہنے والا عاقب بشیر نامی ایک شہری 3 ستمبر کو سانبہ ضلع میں ایک مسافر بس سے 522 گرام ہیروئن کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ سانبہ میں یہ کارروائی این سی بی نے انجام دی تھی۔ حکام کے مطابق بشیر احمد اتوار اور پیر کی درمیانی شب جموں کے نروال علاقے میں این سی بی کی حراست سے فرار ہوگیا۔
واقعے کے بعد پولیس اور دیگر سکیورٹی ایجنسیز نے اہم داخلی اور خارجی راستوں پر تلاشی اور گاڑیوں کی چیکنگ مزید سخت کر دی ہے۔ ملزم کو تلاش کرکے دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے مختلف مقامات پر سرچ ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ ملزم کس طرح حراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا؟ اس بارے میں تفصیلات معلوم کی جارہی ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ عاقب بشیر کی گرفتاری جموں ڈویژن میں این سی بی کی ایک ماہ تک جاری رہنے والی کارروائی کا حصہ تھی۔ اس کارروائی کے دوران منشیات اسمگلروں کی جانب سے جموں و کشمیر میں ہیروئن پہنچانے کے دو الگ راستوں کا پتا چلا تھا۔ ان میں ایک راستہ پاکستان سے براہ راست شمالی کشمیر کے سرحدی علاقہ اوڑی کے ذریعے اور دوسرا پنجاب کے راستے بالواسطہ طور پر جموں و کشمیر تک منشیات پہنچانے کا تھا۔
این سی بی نے گزشتہ ایک ماہ کے دوران کی گئی چار کارروائیوں اور پنجاب میں اس سے منسلک ایک برآمدگی میں مجموعی طور پر 6.920 کلوگرام ہیروئن ضبط کی اور کل ملا کر چھ ملزمان کو گرفتار کیا۔
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