ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رولز 2026 پر سختی سے عمل درآمد کا آغاز، کچرے کو ابتدائی سطح پر چار حصوں میں الگ کرنا لازمی قرار
جموں و کشمیر میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رولز 2026 پر سختی سے عمل درآمد کا آغاز ہوا۔
Published : November 19, 2026 at 3:23 PM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر پولوشن کنٹرول کمیٹی (JKPCC) اور پریس انفارمیشن بیورو (PIB) نے جمعرات کو یونین ٹیریٹری کے شہریوں، تاجروں اور صنعتی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ نئے نافذ شدہ 'سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رولز 2026' کے تحت کچرے کو ابتدائی سطح پر ہی چار حصوں میں الگ کرنے کے لازمی اصول پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ حکام نے عوامی شراکت داری کو ماحولیاتی تحفظ کا بنیادی ستون قرار دیا ہے۔
محکمہ اطلاعات و تعلقاتِ عامہ کے میڈیا کمپلیکس جموں میں منعقدہ ایک مشترکہ پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین جے کے پی سی سی اور پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فارسٹس (PCCF) شری واسو یادو نے 'سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رولز 2026' کے اہم نکات پر روشنی ڈالی۔ واضح رہے کہ یہ نئے قواعد یکم اپریل 2026 سے نافذ العمل ہو چکے ہیں اور انہوں نے 2016 کے پرانے قواعد کی جگہ لی ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر پی آئی بی جموں نیہا جلالی، کمشنر جموں میونسپل کارپوریشن آیوشی سودن، اور جوائنٹ کمشنر سرینگر میونسپل کارپوریشن سید ابوالقاسم بھی موجود تھے۔
کچرے کو ابتدائی سطح پر چار اقسام میں الگ کرنا لازمی
شری واسو یادو نے اس بات پر زور دیا کہ کچرے کو محض کوڑا کرکٹ سمجھنے کے بجائے ایک قیمتی اقتصادی وسیلہ تصور کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اب ہر گھر، کاروباری ادارے اور صنعتی یونٹ کے لیے قانونی طور پر لازم ہے کہ وہ کچرے کو پیدا ہونے کے مقام پر ہی چار مختلف اقسام میں الگ کریں:
- گیلا کچرا: کچن کا فضلہ، سبزیاں اور بچا ہوا کھانا، جس سے نامیاتی کھاد بنائی جا سکتی ہے۔
- خشک کچرا: پلاسٹک، کاغذ اور گتہ، جو ری سائیکلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
- سینیٹری کچرا: ڈائپرز اور سینیٹری پیڈز، جنہیں ٹھکانے لگانے کے لیے الگ معیاری طریقۂ کار مقرر ہیں۔
- خصوصی دیکھ بھال والا کچرا: گھریلو الیکٹرانک آلات (ای ویسٹ)، بیٹریاں، کیڑے مار ادویات کے ڈبے اور اسپرے کین۔
پلاسٹک کے گیلے کچرے میں مل جانے سے کھاد بنانے کا عمل
انہوں نے کہا کہ کچرے کو 'سرکلر اکانومی' (Circular Economy) کا حصہ اسی صورت بنایا جا سکتا ہے جب اسے ابتدائی سطح پر الگ کیا جائے، کیونکہ پلاسٹک کے گیلے کچرے میں مل جانے سے کھاد بنانے کا عمل متاثر ہوتا ہے اور ری سائیکلنگ بھی ممکن نہیں رہتی۔ نئے قواعد کے تحت لینڈ فلز میں صرف وہی غیر فعال کچرا ڈالا جا سکے گا جسے کسی بھی طرح ری سائیکل نہ کیا جا سکتا ہو، جبکہ ناقابلِ ری سائیکل پلاسٹک کو 'ریفیوز ڈیرائیوڈ فیول' (RDF) کے طور پر سیمنٹ پلانٹس جیسی بڑی صنعتوں میں استعمال کیا جائے گا۔
بڑے اداروں کے لیے سخت ضابطے
'سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رولز 2026' کے تحت بڑے پیمانے پر کچرا پیدا کرنے والے اداروں (Bulk Waste Generators) کے لیے بھی سخت ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ اس زمرے میں وہ ادارے شامل ہیں جن کا رقبہ 20 ہزار مربع میٹر سے زائد ہو، روزانہ پانی کا استعمال 40 ہزار لیٹر سے زیادہ ہو، یا جو روزانہ 100 کلوگرام سے زائد کچرا پیدا کرتے ہوں۔
ایسے تمام اداروں بشمول بڑے ہوٹلوں کو گیلے کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے اپنے احاطے میں بائیو کمپوسٹر نصب کرنا ہوگا اور خشک کچرے کی ری سائیکلنگ کے لیے مجاز اداروں یا میونسپلٹی کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ و انتظام کرنا ہوگا۔
ڈیجیٹل نگرانی اور خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ
شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ (CPCB) نے ایک ملک گیر مرکزی آن لائن پورٹل بھی شروع کیا ہے، جس پر تمام بڑے کچرا پیدا کرنے والے اداروں، شہری بلدیاتی اداروں اور دیہی پنچایتوں کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے تاکہ کچرے کی پیداوار، جمع آوری اور اسے ٹھکانے لگانے کے عمل کی ڈیجیٹل نگرانی ممکن ہو سکے۔
قواعد پر سختی سے عمل درآمد کا ذکر کرتے ہوئے شری واسو یادو نے خبردار کیا کہ 'آلودگی پھیلانے والے کی ادائیگی کے اصول' (Polluter Pays Principle) کے تحت خلاف ورزی کرنے والے اداروں پر بھاری ماحولیاتی معاوضہ (جرمانہ) عائد کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ خود اس معاملے کی باقاعدگی سے نگرانی کر رہی ہے اور حکام کی جانب سے وہاں تعمیلی رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں۔
سیاحتی حسن برقرار رکھنے کے لیے عوامی تعاون کی اپیل
اس سے قبل میڈیا نمائندوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے ڈائریکٹر پی آئی بی نیہا جلالی نے کہا کہ 'سوچھ بھارت مشن' کے تحت محض کچرا جمع کرنے سے آگے بڑھ کر جوابدہی اور دوبارہ استعمال کے ہدف کو حاصل کرنا سول سوسائٹی اور میڈیا کے فعال تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
آخر میں شری یادو نے شہریوں سے اپیل کی کہ جس طرح گھروں میں پرانے اخبارات ردی والے کو دینے کے لیے الگ جمع کیے جاتے ہیں، اسی طرح پلاسٹک، بوتلوں اور ای ویسٹ کو بھی الگ جمع کیا جائے، کیونکہ جموں و کشمیر کی سیاحتی معیشت کے فروغ کے لیے اس کے قدرتی حسن اور صفائی کو برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے۔