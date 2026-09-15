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جموں و کشمیر میں دس سال سے مفرور ملزم گرفتار
جموں کشمیرپولیس نے راجوری کے محمد طاہر کو 2016 کے مقدمے میں گرفتارکیا، ملزم کو مزید کارروائی کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
By PTI
Published : September 15, 2026 at 2:23 PM IST
جموں : صوبہ جموں کے ادھم پور ضلع میں جموں کشمیر پولیس نے 10 سال قبل درج ایک مقدمے میں مطلوب مفرور ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ریہمبل پولیس کی ایک ٹیم نے خطہ پیر پنجال میں راجوری ضلع کے ہنجانہ تھکرا کے رہائشی محمد طاہر کو گرفتار کر لیا جو دس سے 'مفرور' تھا۔
حکام نے پیر کو اطلاع دی کہ ملزم طاہر سال 2016 میں درج ایک مقدمے کے سلسلے میں مطلوب تھا۔ اس پر سرکاری حکم کی خلاف ورزی اور انسدادِ بدعنوانی قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ جموں کشمیر پولیس نے بتایا کہ ملزم کو مفرور قرار دیا گیا تھا اور اسے ادھم پور کے اسپیشل موبائل مجسٹریٹ نے 27 جولائی 2016 کو اس کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے۔
جموں کشمیر پولیس کے مطابق وارنٹ پر کارروائی کرتے ہوئے ریہمبل پولیس ٹیم نے ملزم کو گرفتار کر لیا اور اسے مزید قانونی کارروائی کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس نے جرائم پیشہ افراد اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس نہ صرف عوام کی جان و مال کے تحفظ اور امن وقانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ مستعد رہتی ہے بلکہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لے وعدہ بند ہے۔
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