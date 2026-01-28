ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گاڑی میں ہیٹر چلا کر سو جانے سے دم گھٹنے سے کولگام کے شخص کی فوت
متوفی کی اہلیہ کولگام اسپتال میں زیر علاج تھی اور سردی سے بچنے کے لیے وہ گاڑی میں ہیٹر آن کرکے سو گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 28, 2026 at 11:58 AM IST
کولگام: جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں ایک 32 سالہ شخص کی مبینہ طور پر دم گھٹنے سے اُس موت واقع ہو گئی جب وہ اپنی گاڑی میں ہیٹر آن کر کے سو گیا تھا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ واقعہ ضلع اسپتال کولگام کے باہر پیش آیا، اور متوفی کی اہلیہ ہسپتال میں زیر علاج تھی۔
ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ متوفی نے اسپتال کے قریب اپنی گاڑی پارک کی اور رات کے وقت سردی سے بچنے کے لیے گاڑی میں ہی سو گیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ اس کی علیل اہلیہ اسپتال میں زیر علاج تھی اور اس نے پارک کی ہوئی اپنی گاڑی میں ہی آرام کرنے کی ٹھان لی اور بند گاڑی میں مسلسل ہیٹر کے استعمال سے مبینہ طور پر دم گھٹنے سے مذکورہ شخص فوت ہو گیا تھا۔ متوفی کی شناخت 32 سالہ معشوق احمد میر ولد محمد یوسف میر ساکنہ کُلپورہ، کولگام کے طور پر ہوئی ہے۔
متوفی کو گاڑی میں بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹروں کے مطابق اسپتال پہنچانے سے قبل ہی اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ بعد ازاں لاش کو طبی و قانونی کارروائی کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ ادھر، پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے معاملہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پولیس بیان کے مطابق لوازمات کی تکمیل کے بعد ہی جسد خاکی کو آخری رسومات کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا جائے گا۔
