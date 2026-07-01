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اننت ناگ: ڈکسم کے جنگلاتی علاقے میں پیر پھسلنے سے ایک شخص ہلاک، پولیس نے شروع کر دی تحقیقات
اننت ناگ کے جنگلاتی حدود میں ایک شخص جنگلات کی بلند پہاڑی راستے میں اچانک اپنا توازن کھو بیٹھا اور گہری کھائی میں جا گرا۔
Published : July 1, 2026 at 11:51 AM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (محمد دین عمران): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے ڈکسم علاقے کے چکورہ کے جنگلات میں ایک افسوسناک حادثے میں ایک شخص جنگل میں پھسل گیا، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوگئی۔ اطلاعات کے مطابق فوت شدہ شخص جنگلاتی علاقے میں موجود تھا کہ اچانک بلند مقام سے پھسل کر گہری کھائی میں جا گرا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا، جسے پولیس اور مقامی لوگوں کی مدد سے نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا۔
اطلاعات کے مطابق منگل کی شام ضلع اننت ناگ کے ڈکسم کے چکورہ کے جنگلاتی حدود میں ایک شخص جنگلات کی بلند پہاڑی راستے سے گزرتے ہوئے اچانک اپنا توازن کھو بیٹھا اور گہری کھائی میں جا گرا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی لوگ، پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ دشوار گزار اور گھنے جنگلاتی علاقے میں کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد متاثرہ شخص کو نکال کر قریبی طبی مرکز منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے قانونی کارروائی شروع
پولیس نے واقعے کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے، پولیس ذرائع کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک حادثاتی واقعہ ہے، تاہم تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد ڈکسم چکورہ علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔
حفاظتی اقدامات کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور
اس افسوسناک واقعے کے بعد مقامی لوگوں نے دشوار گزار جنگلاتی راستوں پر حفاظتی اقدامات کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ مستقبل میں اس نوعیت کے المناک حادثات سے بچا جا سکے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت بشیر احمد ڈیدڑ ولد جلال الدین ڈیدڑ، ساکن چکورہ، کے طور پر ہوئی ہے۔