ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پولیس افسر کا روپ دھارنے والے شخص کو اننت ناگ پولیس نے گرفتار کرلیا
اننت ناگ پولیس نے کوکرناگ میں کاروائی کرتے ہوئے خود کو سینئر پولیس افسر کے طور پر ظاہر کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کرلیا۔
Published : October 24, 2025 at 7:49 PM IST
اننت ناگ : اننت ناگ پولیس نے ایک اہم کارروائی انجام دیتے ہوئے خود کو سینیئر پولیس آفیسر ظاہر کرنے والے شخص کو گرفتار کر کے نقالی اور دھوکہ دہی کی کوشش کو ناکام بنایا۔ یہ کارروائی پولیس اسٹیشن کوکرناگ کے تحت معمول کی چیکنگ کے دوران عمل میں لائی گئی۔
تفصیلات کے مطابق، پولیس اسٹیشن کوکرناگ کی ناکا پارٹی معمول کے مطابق علاقے میں چیکنگ کر رہی تھی کہ اس دوران ایک مشکوک شخص کو روکا گیا جو ایک بیگ اٹھائے ہوئے تھا۔ پولیس اہلکاروں کے استفسار پر اس شخص نے موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے ہوشیاری اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے موقع پر ہی پکڑ لیا۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار شخص کی شناخت محمد عمر موچی ولد محمد جمال موچی ساکنہ زالنگام کے طور پر ہوئی ہے۔ اس کے قبضے سے برآمد بیگ کی تلاشی لینے پر پولیس کی وردی برآمد ہوئی، جس پر سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کا رینک لگا ہوا تھا۔
ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم مبینہ طور پر پولیس افسر کا روپ دھار کر عام شہریوں کو دھوکہ دینے کے ارادے سے سرگرم تھا۔ اس سلسلے میں، پولیس نے قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر نمبر 118/2025 پولیس اسٹیشن کوکرناگ میں درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ تفتیش کے دوران اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آیا ملزم نے ماضی میں بھی اس طرح کی کوئی نقالی یا عوامی دھوکہ دہی کی کارروائی انجام دی ہے یا نہیں۔
ضلع پولیس اننت ناگ نے واقعہ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی حرکتیں عوامی اعتماد کو مجروح کرنے کی کوشش ہیں، جنہیں کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پولیس نے واضح کیا کہ پولیس یا سول افسران کی نقالی، دھوکہ دہی یا عوام کو گمراہ کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور اگر کسی شخص پر شبہ ہو کہ وہ پولیس یا کسی سرکاری ادارے کا جعلی نمائندہ بننے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی اطلاع فوراً قریبی پولیس اسٹیشن یا ہیلپ لائن نمبر پر دیں۔
یہ بھی پڑھیں: پولیس افسر کا روپ دھارنے والے پنجاب کے دو رہائشی گرفتار - Fake Police Officers Arrested
پولیس ترجمان نے کہا کہ اننت ناگ پولیس شہریوں کے تحفظ اور امن و قانون کی بحالی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے اور کسی کو بھی پولیس کے وقار یا عوامی اعتماد کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ کارروائی اننت ناگ پولیس کی چوکس، پیشہ ورانہ اور عوام دوست پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس نے ایک ممکنہ بڑی دھوکہ دہی کو بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا۔