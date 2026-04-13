رامبن: شرپسندوں کے مبینہ تعاقب کے بعد ایک شخص نالے میں کود گیا، نالہ بشلاری میں ریسکیو آپریشن جاری
مبینہ گئو رکشکو کے تشدد پر رکن اسمبلی سجاد شاہین نے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
Published : April 13, 2026 at 8:00 AM IST
رامبن (نواز رونیال): مرکزی زیر اہتمام جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن کے سب ڈویزن رامسو علاقے میں ایک جواں سالہ ڈرائیوار پراسرار اور تشویشناک صورت حال میں لاپتہ ہو گیا جب اس نے مبینہ طور پر شرپسند عناصر سے بچنے کی کوشش میں ایک نالے میں چھلانگ لگا دی۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور علاقے میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔
یہ واقعہ اتوار کے روز مکرکوٹ کے قریب جموں–سرینگر قومی شاہراہ (NH-44) پر ٹنل نمبر 5 کے نزدیک پیش آیا۔ لاپتہ ہونے والے ڈرائیوار کی شناخت تنویر احمد چوپان عمر 22 سال کے طور پر ہوئی ہے، جو عبدالسلام چوپان (SPO )کے بیٹے اور تحصیل اُکھرال کے گاؤں منڈکھل پوگل کے رہائشی ہیں۔ وہ جموں سے اپنے آبائی گاؤں جا رہے تھے اور اپنی ٹاٹا موبائل گاڑی میں ایک دودھ دینے والی گائے اور دو بچھڑے بھی لے جا رہے تھے۔
مقامی اطلاعات کے مطابق، ڈیگڈول کے قریب دو گاڑیوں میں سوار مبینہ گئو رکشکوں نے ان کا پیچھا کیا۔ مکرکوٹ پہنچنے پر ان افراد نے ان کی گاڑی روک لی، انہیں باہر نکالا اور مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ عینی شاہدین کے مطابق، اپنی جان بچانے کی کوشش میں وہ قریبی نالہ بشلری میں یا تو خود کود گئے یا انہیں دھکا دے دیا گیا۔
سینئر حکام، جن میں ممبر اسمبلی بانہال سجاد شاہین، ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان، اور ایس ایس پی رامبن ارون گپتا شامل ہیں، موقعے پر پہنچے اور صورت حال کا جائزہ لیا۔ ریسکیو آپریشن ضلع انتظامیہ کی نگرانی میں جاری ہے۔
پولیس ضلع سربراہ کے مطابق، اطلاع ملتے ہی رامسو پولیس نے ہمالین کوئیک رسپانس ٹیم (QRT) کے رضاکاروں کے ساتھ مل کر لاپتہ ڈرائیوار کی تلاش مہم شروع کر دی تھی، کیونکہ اطلاع ملی تھی کہ متاثرہ شخص کو نالے کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا۔ تاہم، وہ اب لاپتہ ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ تھانہ رامسو میں مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اور شاہراہ پر نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ تمام الزامات کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ رامبن نے عوام سے اپیل کی کہ سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے سے گریز کریں۔
مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ ڈرائیوار کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے کھائی کی طرف بھاگا، جس سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈوب گیا ہوگا۔ تاہم، اس کی حالت کے بارے میں ابھی تک کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی کیونکہ تلاش کا عمل جاری ہے۔
اس واقعے کے بعد مکرکوٹ اور رامسو میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ سینکڑوں افراد موقعے پر جمع ہو گئے اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ سیاسی اور سماجی رہنماؤں جن میں ممبر اسمبلی رامبن ایڈوکیٹ ارجن سنگھ راجو اور کانگرس کے سابق رکن اسمبلی بانہال وقار رسول وانی نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے کھلی غنڈہ گردی قرار دیا اور ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
وہیں رکن اسمبلی بانہال سجاد شاہین نے موقع پر زرائع ابلاغ کے نمائیدوں سے بات کرتے ہوئے اس واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ یہ ضلع رامبن میں اس نوعیت کا چوتھا واقعہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ مویشی دیہی زندگی کا اہم حصہ ہیں اور کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم (SIT) کے ذریعے مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور مجرموں کو سخت سزا دی جائے گی۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر انصاف فراہم نہ کیا گیا تو وہ خود احتجاج کی قیادت کریں گے۔ وہیں پیوپارمنڈل بانہال نے دھمکی دی ہے اگر پولیس کل دوپہر تک تمام شرپسند عناصر کو گرفتار نہیں کرتے ہیں وہ وہ اپنا کام کاج اور دوکانیں بند کر کے سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔
مزید پڑھیں:
اڈیشہ کے بالاسور میں گئو رکشکوں نے نوجوان کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کیا، تین افراد گرفتار
ہریانہ موب لنچنگ: بی ایس پی سربراہ مایاوتی نے برہمی کا اظہار کیا، کہا سخت کارروائی ضروری
نالندہ میں ہجومی تشدد میں جاں بحق محمد اطہر حسین کے اہل خانہ سے جمعیت کی ملاقات، انصاف کا مطالبہ
'مسلمانوں پر مسلسل حملے جاری، حکومت خاموش تماشائی'، موب لنچنگ پر راہل گاندھی کا سخت رد عمل