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ڈوڈا میں مبینہ عادی مجرم پی ایس اے کے تحت گرفتار، بھدرواہ جیل منتقل
گرفتار ملزم کی شناخت ریاض احمد کے نام سے ہوئی ہے، جو ڈوڈا ضلع کی تحصیل موہلہ کے کاکریال جتھیلی علاقے کا رہنے والا ہے۔
By PTI
Published : November 9, 2026 at 3:01 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں پولیس نے ایک مبینہ عادی مجرم کو پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس حکام نے گرفتار شخص پر 'بار بار سنگین مجرمانہ سرگرمیوں' میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے، جس کے سبب اس پر پی ایس اے عائد کیا گیا ہے اور اسے ضابطے کی کارروائی کے بعد بھدرواہ ضلع جیل بھیج منتقل کر دیا گیا ہے۔
پولیس ریکارڈ کے مطابق، گرفتار ملزم کی شناخت ریاض احمد کے نام سے ہوئی ہے، جو ڈوڈا ضلع کی تحصیل موہلہ کے کاکریال جتھیلی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ ملزم کے خلاف گزشتہ چند برسوں کے دوران قانون کی مختلف دفعات کے تحت پانچ مجرمانہ مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ ان مقدمات میں امن عامہ میں خلل ڈالنا، دنگا فساد کرنا، لوگوں پر حملہ، املاک کو نقصان پہنچانا، جان بوجھ کر چوٹ پہنچانا، شرپسندی، غلط طریقے سے راستہ روکنا اور سرکاری احکامات کی عدولی جیسے الزامات شامل ہیں۔
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پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ مذکورہ شخص معاشرے کے امن کے لیے مسلسل خطرہ بنا ہوا تھا، جس کے پیش نظر مقررہ قانونی طریقہ کار کے تحت اس کی حراست میں لینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ ڈوڈا پولیس نے اس موقعے پر ضلع میں سکیورٹی اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پولیس نے عام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور کسی بھی غیر قانونی یا مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر قریبی پولیس اسٹیشن کو دیں۔