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سانبہ میں فائرنگ کے واقعے میں 30 سالہ شخص زخمی
سانبہ میں پرانی رنجش پر چائے کے اسٹال کے قریب فائرنگ سے ایک نوجوان زخمی ہو گیا اور پولیس ملزمان کو تلاش کر رہی ہے۔
By PTI
Published : September 24, 2026 at 2:25 PM IST
جموں: حکام نے جمعرات کو بتایا کہ جموں و کشمیر کے ضلع سانبہ میں ایک چائے کے اسٹال کے قریب فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ واقعے کے بعد پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
یہ واقعہ بدھ کی رات تقریباً 11:45 بجے بڑی براہمنہ کے علاقے تاروڑ میں پیش آیا، جہاں حکام کے مطابق، کسی پرانے معاملے پر ہونے والی تلخ کلامی کے بعد ایک شخص نے چائے کے اسٹال کے قریب مبینہ طور پر دو سے تین راؤنڈ فائر کیے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے نتیجے میں گولی 30 سالہ شخص کی ٹانگ میں لگی۔
پولیس ترجمان نے بتایا کہ "گزشتہ رات ہائی وے پر تاروڑ کے مقام پر (دو افراد کے درمیان) پرانے معاملے پر تلخ کلامی کے بعد فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص کی ٹانگ میں گولی لگنے سے وہ زخمی ہو گیا۔ معاملے کا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ بڑی براہمنہ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ ملزمان کو پکڑنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔"
زخمی شخص کی شناخت وشال سنگھ عرف ویشو، ولد نریندر سنگھ کے نام سے ہوئی ہے، جو ضلع سانبہ کے علاقے وجے پور کے راہیہ کا رہائشی ہے۔ حکام نے بتایا کہ اسے علاج کے لیے ایمس وجے پور منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے کیس درج کر کے واقعے کی جانچ شروع کر دی ہے۔
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