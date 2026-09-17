ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کوکرناگ میں ریچھ کے حملے میں ایک شخص زخمی، ایک ہی دن میں ریچھ سے متعلق دوسرا واقعہ، مقامی لوگوں میں تشویش
مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ آبادی کے قریب جنگلی جانوروں کی نقل و حرکت سے انسانی جانوں کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔
Published : September 17, 2026 at 10:16 PM IST
اننت ناگ: (دین عمران) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے میں ریچھ کے حملے میں ایک شخص زخمی ہوگیا، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس کی فضا پیدا ہوگئی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ واقعہ جمعرات کے روز کوکرناگ کے لُہور گڈول علاقے کے ژیروارڈ میں پیش آیا، جہاں ایک ریچھ نے اچانک ایک شخص پر حملہ کردیا۔ حملے کے نتیجے میں مذکورہ شخص زخمی ہوگیا۔
زخمی شخص کی شناخت فیاض احمد خان ولد عبدالرحمان خان، ساکن لُہور گڈول کے طور پر ہوئی ہے۔واقعے کے فوراً بعد مقامی لوگوں نے زخمی شخص کو علاج و معالجے کے لیے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کوکرناگ منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کا طبی معائنہ اور ضروری علاج شروع کیا۔
مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ لُہور گڈول علاقے میں ایک ہی دن میں ریچھ سے متعلق یہ دوسرا واقعہ سامنے آیا ہے، جس کے بعد مقامی آبادی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مسلسل ریچھ کی موجودگی اور حملوں کی اطلاعات نے لوگوں کو اپنے روزمرہ معمولات کے دوران محتاط رہنے پر مجبور کردیا ہے۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ آبادی کے قریب جنگلی جانوروں کی نقل و حرکت سے انسانی جانوں کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے، اس لیے متعلقہ محکمے کو صورتحال کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔
مقامی لوگوں نے محکمہ وائلڈ لائف سے اپیل کی ہے کہ لُہور گڈول اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ریچھ کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے مؤثر نگرانی کی جائے اور لوگوں کو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آگاہ کیا جائے۔
وہیں، ماہرین اور محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے عام طور پر لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ریچھ نظر آنے کی صورت میں اس کے قریب جانے، اسے چھیڑنے یا اس کا پیچھا کرنے سے گریز کریں اور فوری طور پر متعلقہ حکام کو اطلاع دیں۔ فی الحال زخمی شخص کی حالت سے متعلق مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، جبکہ واقعے کے بعد علاقے میں مقامی سطح پر احتیاط برتنے کی اپیل کی جارہی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: ڈورو شاہ آباد کے آرم پورہ میں ریچھ کا حملہ، شہری شدید زخمی