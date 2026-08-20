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قاضی گنڈ میں بیٹے کو بچاتے ہوئے باپ نالے میں ڈوب کر جاں بحق
ذرائع کے مطابق بچہ اچانک نالہ سندران نالے میں جا گرا، باپ نے اسے بچانے کے لیے نالے میں چھلانگ لگا دی۔
Published : August 20, 2026 at 8:23 AM IST
اننت ناگ (دین عمران): جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے قاضی گنڈ علاقے میں ایک دلخراش حادثے میں پانچ سالہ بیٹے کو بچانے کی کوشش کے دوران ایک شخص نالہ سندران میں ڈوب کر جاں بحق ہوگیا۔ یہ واقعہ بدھ کے روز نسو بدرگنڈ علاقے میں پیش آیا، جہاں نگین پورہ کے رہائشی ظہور احمد گنائی اپنے پانچ سالہ بیٹے عماد ظہور کے ہمراہ ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔
ذرائع کے مطابق اس دوران بچہ اچانک نالہ سندران کے نالے میں گرا، بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر والد نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے بچانے کے لیے نالے میں چھلانگ لگا دی۔
اگرچہ والد نے اپنے بیٹے کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، تاہم وہ خود پانی کی تیز لہروں کی زد میں آکر ڈوب گئے۔ مقامی افراد کی مدد سے پانچ سالہ عماد ظہور کو پانی سے نکال لیا گیا اور فوری طور پر ایمرجنسی ہسپتال قاضی گنڈ منتقل کیا گیا۔اسپتال ذرائع کے مطابق، بچے کی حالت فی الحال مستحکم ہے اور اسے ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔
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دوسری جانب ظہور احمد گنائی کو پانی سے نکالنے کے بعد طبی امداد فراہم کی گئی، تاہم وہ جانبر نہ ہوسکے۔ ان کی موت کی خبر پھیلتے ہی نگین پورہ اور آس پاس کے علاقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔واقعے کے بعد پولیس نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے کارروائی شروع کردی ہے اور حادثے کے تمام پہلوؤں کی جانچ کی جارہی ہے۔ایک باپ کی جانب سے اپنے کمسن بیٹے کی جان بچانے کے لیے دی گئی یہ قربانی علاقے میں ہر شخص کو غمزدہ کر گئی ہے۔