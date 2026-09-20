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چوگام قاضی گنڈ میں اخروٹ کے درخت سے گرنے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک
غلام رسول ڈار نام کا شخص درخت سے اخروٹ اتار رہا تھا، اسی دوران توازن بگڑنے کے سبب وہ کافی اونچائی سے نیچے جا گرا۔
Published : September 20, 2026 at 7:04 AM IST
قاضی گنڈ: (دین عمران) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے قاضی گنڈ کے چوگام علاقے میں اخروٹ کے درخت سے گرنے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوگیا، جس کے بعد علاقے میں غم و افسوس کی لہر دوڑ گئی۔
تفصیلات کے مطابق یہ افسوسناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب چوگام علاقے میں ایک شخص درخت پر چڑھ کر اخروٹ اتار رہا تھا، اس دوران مذکورہ شخص کا توازن بگڑ گیا اور وہ کافی اونچائی سے نیچے جا گرا۔
درخت سے گرنے کے باعث مذکورہ شخص شدید زخمی ہوگیا۔ حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگ موقعے پر پہنچے اور زخمی شخص کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے اسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی، تاہم وہ راستے میں ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ متوفی کی شناخت غلام رسول ڈار ولد محمد کبیر ڈار، ساکن چوگام کے طور پر ہوئی ہے۔
واقعے کے بعد علاقے میں سوگ کی فضا قائم ہے، جبکہ مقامی لوگوں نے سوگوار خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اس افسوسناک حادثے نے ایک مرتبہ پھر اخروٹ کے درختوں پر کام کرنے کے دوران حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ واضح رہے کہ اخروٹ کے درخت کافی اونچے ہوتے ہیں، ایسے میں اخروٹ توڑنے یا درختوں پر چڑھنے کے دوران معمولی سی غفلت بھی سنگین حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔
ادھر حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقعے پر پہنچی اور واقعے کے سلسلے میں ضروری قانونی کارروائی شروع کردی۔ پولیس کی جانب سے حادثے کی وجوہات اور دیگر پہلوؤں کے بارے میں مزید جانکاری جمع کی جا رہی ہے۔
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