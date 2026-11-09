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اننت ناگ: مبینہ دھوکہ دہی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں الزام میں ایک شخص پی ایس اے کے تحت گرفتار
پولیس کے مطابق ملزم رؤف احمد وانی کے خلاف ڈورو اور اچھہ بل پولیس اسٹیشنوں میں متعدد فوجداری مقدمات درج ہیں۔
Published : November 9, 2026 at 5:00 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لالو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ دھوکہ دہی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ایک شخص کو پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) 1978 کے تحت حراست میں لے لیا گیا ہے۔
پولیس کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق، زیرِ حراست شخص کی شناخت رؤف احمد وانی عرف ڈاکٹر فہیم عرف رؤف قصاب ولد ساکن خودمامہ، ڈورو کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق مذکورہ شخص کے خلاف مختلف نوعیت کی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں اور اس کے خلاف پولیس اسٹیشن ڈورو اور پولیس اسٹیشن اچہ بل میں متعدد فوجداری مقدمات درج ہیں۔
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پولیس کا کہنا ہے کہ ان مقدمات میں دھوکہ دہی، فراڈ، مجرمانہ دھمکیاں دینے اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں سے متعلق الزامات شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق مذکورہ شخص کی مسلسل غیر قانونی سرگرمیوں اور بار بار ایسے جرائم میں ملوث ہونے کے باعث امن و قانون کی صورتحال متاثر ہونے کا شدید خدشہ تھا۔
اننت ناگ پولیس کے مطابق، تمام ضروری قانونی کارروائیوں اور ضابطے کی تکمیل کے بعد متعلقہ شخص کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت احتیاطی حراست کے احکامات جاری کیے گئے، جس کے بعد اسے گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔