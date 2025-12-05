ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بھیڑوں کی چیر پھاڑ کرنے والا تیندوا ہنوز محکمہ وائلڈ لائف کی گرفت سے باہر، عوام خوفزدہ
ترال میں گزشتہ روز تیندوے نے تین بھیڑوں کی چیر پھاڑ کر ڈالی جس کے بعد علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 5, 2025 at 8:49 PM IST
پلوامہ (شبیر بٹ) : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ترال ٹاؤن اور اس کے ملحقہ علاقوں بشمول امیرآباد، نورپورہ، میڈرو میں جنگلی جانوروں کا انسانی بستوں کی جانب رخ کرنے سے جہاں لوگ پہلے ہی پریشان ہیں وہیں چک وڈو، مڑہامہ کے ناصر محلہ نامی گاؤں میں تیندووں کو دیکھے جانے کے بعد لوگ کافی خوفزدہ ہیں۔
مقامی باشندوں کے مطابق گزشتہ روز دو تیندوے دن دہاڑے سرفراز احمد خان نامی ایک شہری کے گؤ خانے میں داخل ہوئے اور وہاں موجود تین ہائی بریڈ بھیڑوں کی چیر پھاڑ کر ڈالی جس کے بعد علاقے میں کافی تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ وہیں مقامی باشندوں کے مطابق ’’ہنوز ان تیندووں کو پکڑنے میں محکمہ وائلڈ لائف یکسر ناکام نظر آرہا ہے اور اس حوالے سے اب لوگ خاموش احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔‘‘
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے سرفراز احمد خان نامی متاثرہ شہری نے بتایا کہ تیندووں کی موجودگی کی اطلاع محکمہ کو دی گئی تھی تاہم اس کے باوجود انہوں نے وقت پر انہیں دبوچنے کے لئے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے جس کی وجہ سے وہ قیمتی بھیڑوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ان کی کئی برسوں کی جمع پونجی ختم ہوگئی۔
جان محمد نامی ایک اور شہری نے بھی ’’تیندووں کا کھلے عام شہری علاقوں میں داخل ہونے‘‘ پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے دو برس قبل ہوئے المنام حادثے کو یاد کیا اور کہا: ’’دو برس قبل ہی ایک کمسن بچے کو تیندوے نے اپنا نیوالہ بنایا۔ اُس جیسا واقعہ پھر سے رونما نہ ہو، اس کے لئے ہم محکمہ وائلڈ لائف سے تیندووں کو جلد دھر دبوچنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔‘‘
ترال علاقے میں جنگلی جانوروں اور انسانوں کے درمیان بڑھتے تصادم کو روکنے کے لیے محکمہ وایلڈ لایف ٹھوس اقدامات کا دعویٰ کر رہا ہے۔ محکمہ کے ایک آفیسر، فیروز نذیر، نے نمائندے کو فون پر بتایا کہ ’’تیندووں کی موجودگی محکمہ کے لیے بھی پریشان کن امر ہے۔‘‘ تاہم انہوں نے کہا کہ ’’محکمہ نے کئی مقامات پر پنجرے نصب کیے ہیں تاکہ تیندووں کو دھر دبوجا جا سکے۔‘‘
ماہرین کا ماننا ہے کہ مسلسل خشک سالی اور جنگلات میں خوراک کی کمی کے باعث جنگلی جانور خاص کر ریچھ اور تیندوے انسانی بستیوں کا رخ کرتے ہیں۔
