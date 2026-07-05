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ریاسی سکھچا مسجد واقعے میں ملوث ملزم گرفتار، امن و ہم آہنگی برقرار رکھنے کی اپیل
گرفتار ملزم کی شناخت پیار سنگھ ولد پریتم سنگھ، ساکن پٹیاں، تحصیل تھورو، ضلع ریاسی کے طور پر کی گئی ہے۔
Published : July 5, 2026 at 10:15 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) ریاسی پولیس نے سکھچا مسجد سے متعلق حالیہ واقعے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ضلع میں امن و قانون کی بالادستی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنا اس کی اولین ترجیح ہے۔
پولیس کے مطابق، سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ریاسی کی نگرانی اور ایس ڈی پی او ارناس و ایس ایچ او پولیس اسٹیشن ارناس کی قیادت میں پولیس ٹیم کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں پولیس اسٹیشن ارناس میں درج ایف آئی آر نمبر 54/2026 کے تحت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ اس معاملے میں بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعات 331(6)، 352، 115(2)، 298 اور 351(2) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
𝗥𝗘𝗔𝗦𝗜 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖𝗘 𝗔𝗥𝗥𝗘𝗦𝗧𝗦 𝗔𝗖𝗖𝗨𝗦𝗘𝗗 𝗜𝗡 𝗦𝗨𝗞𝗛𝗖𝗛𝗔 𝗠𝗔𝗦𝗝𝗜𝗗 𝗜𝗡𝗖𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧; 𝗔𝗣𝗣𝗘𝗔𝗟𝗦 𝗙𝗢𝗥 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗔𝗡𝗗 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟 𝗛𝗔𝗥𝗠𝗢𝗡𝗬https://t.co/8tfgYhqUyK@OfficeOfLGJandK @JmuKmrPolice @ZPHQJammu @igp_jammu @UHqrs @Mukund_ips pic.twitter.com/0GKUqhcuXN— DISTRICT POLICE REASI (@REASIPOLICE) July 4, 2026
گرفتار ملزم کی شناخت پیار سنگھ ولد پریتم سنگھ، ساکن پٹیاں، تحصیل تھورو، ضلع ریاسی کے طور پر کی گئی ہے۔ ریاسی پولیس نے بتایا کہ واقعے کے بعد عوام، بالخصوص مسلم برادری کے افراد سے ملاقات کر کے انہیں یقین دلایا گیا کہ اس معاملے میں فوری اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔
پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ وہ امن، بھائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھیں اور کسی بھی قسم کی افواہ یا گمراہ کن معلومات پر یقین نہ کریں، کیونکہ اس سے علاقے کا پرامن ماحول متاثر ہو سکتا ہے۔
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