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پلوامہ: فرضی اے ڈی سی بن کر 28 لاکھ روپے ٹھگنے کا الزام، عدالتی حکم پر ملزم کے خلاف کیس درج
پلوامہ پولیس نے فرضی اے ڈی سی بن کر باپ بیٹے سے 28 لاکھ روپے ٹھگنے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔
Published : October 24, 2026 at 5:30 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) جموں و کشمیر کے پلوامہ میں پولیس نے ایک شخص کے خلاف خود کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (اے ڈی سی) پلوامہ ظاہر کر کے زمین کے معاوضے اور جائیداد کے لین دین کے معاملے میں باپ بیٹے سے مبینہ طور پر 28 لاکھ روپے ہتھیانے کے الزام میں ایف آئی آر درج کی ہے۔ یہ کارروائی چیف جوڈیشل مجسٹریٹ (سی جے ایم) پلوامہ کی عدالت کے حکم پر عمل میں لائی گئی۔
موصولہ تفصیلات کے مطابق، ملزم کی شناخت ہارون رشید بندھ ساکن کچکُوٹ، اونتی پورہ کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس اسٹیشن پلوامہ میں ایف آئی آر نمبر 2026/214 بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) کی دفعات 319 اور 336(3) کے تحت درج کی گئی ہے۔
یہ معاملہ محمد یوسف ٹھوکر اور ان کے بیٹے طارق احمد ٹھوکر، ساکنان فراستہ بل، پامپور کی جانب سے دائر درخواست کے بعد سامنے آیا۔ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ مزمل احمد وانی نے 23 اکتوبر 2026 کو درخواست پر سماعت کرتے ہوئے پولیس کو قانون کے مطابق ایف آئی آر درج کر کے تحقیقات شروع کرنے کی ہدایت دی۔
درخواست گزاروں کا الزام ہے کہ ملزم نے خود کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پلوامہ ظاہر کیا، حالانکہ وہ اس عہدے پر فائز نہیں تھا اور نہ ہی اسے اس حیثیت میں سرکاری اختیارات استعمال کرنے کا کوئی حق حاصل تھا۔ شکایت کے مطابق، ملزم نے مبینہ طور پر اپنی جعلی سرکاری شناخت کا استعمال کرتے ہوئے زمین کے معاوضے اور جائیداد کے لین دین سے متعلق معاملات میں باپ بیٹے کو اعتماد میں لیا اور ان سے تقریباً 28 لاکھ روپے حاصل کیے۔
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شکایت میں مزید کہا گیا ہے کہ محمد یوسف ٹھوکر کی گڈورہ، پلوامہ میں واقع زمین کا ایک حصہ قومی شاہراہ 444 کی تعمیر یا توسیع کے سلسلے میں حاصل کیا گیا تھا، جس کے عوض معاوضہ واجب الادا تھا۔ الزام ہے کہ زمین کے حصول اور معاوضے سے متعلق کارروائی کے دوران ملزم کا خاندان سے رابطہ ہوا اور بعد ازاں مبینہ طور پر غلط بیانی کے ذریعے رقم حاصل کی گئی۔
عدالتی حکم میں 10 جون 2026 کو باقی ماندہ زمین سے متعلق طے پانے والے ایک معاہدۂ فروخت کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ درخواست گزاروں کے مطابق، بعد میں انہیں مبینہ دھوکہ دہی کا علم ہوا، جس کے بعد انہوں نے 4 جولائی 2026 کو عدالتِ منصف پلوامہ میں ایک دیوانی مقدمہ بھی دائر کیا، جو تاحال زیرِ سماعت بتایا جاتا ہے۔
درخواست گزاروں نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے ایف آئی آر درج کرانے کے لیے پولیس اسٹیشن پلوامہ اور سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس پلوامہ سے بھی رجوع کیا تھا، تاہم ان کے مطابق کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (بی این ایس ایس) کی دفعہ 175(3) کے تحت چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سے رجوع کیا۔
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23 اکتوبر کو جاری حکم میں چیف جوڈیشل مجسٹریٹ نے نوٹ کیا کہ ہدایات کے باوجود پولیس کی جانب سے رپورٹ یا جواب پیش نہیں کیا گیا۔ عدالت نے درخواست، حلف نامے، لین دین سے متعلق دستاویزات اور درخواست گزاروں کی جانب سے پیش کردہ واٹس ایپ گفتگو کا جائزہ لینے کے بعد مشاہدہ کیا کہ دستیاب مواد سے بادی النظر میں قابلِ دست اندازیِ پولیس جرائم کا انکشاف ہوتا ہے، جن کی مکمل تحقیقات ضروری ہیں۔
عدالت نے ایس ایچ او پولیس اسٹیشن پلوامہ کو متعلقہ قانونی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کر کے قانون کے مطابق تحقیقات آگے بڑھانے کی ہدایت دی، جس کے بعد پولیس نے ایف آئی آر نمبر 2026/214 درج کرلی۔ واضح رہے کہ ملزم کے خلاف عائد الزامات کی صداقت کا تعین پولیس کی تحقیقات اور عدالتی کارروائی کے بعد ہی ہوگا۔
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