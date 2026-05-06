دھاندلی الزامات کی وجہ سے ممتا انتخابی نتائج قبول نہیں کر رہی: ڈاکٹر فاروق عبداللہ
ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا کام ہی الزام لگانا ہے اور وہ یہی کرتے رہیں گے۔
Published : May 6, 2026 at 6:30 PM IST
سرینگر: نیشنل کانفرنس (این سی)کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ ریاست مغربی بنگال کی سبکدوش ہونے والی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی انتخابی نتائج کو اس لیے قبول نہیں کر رہیں کیونکہ انہوں نے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام عائد کیا ہے۔
بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی واضح جیت کے باوجود، ممتا بنرجی نے نتائج ماننے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ انتخابات شفاف نہیں تھے۔ فاروق عبداللہ نے کہا: "نتائج آ چکے ہیں لیکن ممتا انہیں قبول نہیں کر رہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے اور یہی بنگال کی صورتحال ہے۔ تمل ناڈو میں نئی حکومت بن رہی ہے، کیرالہ میں کانگریس اور آسام میں بی جے پی حکومت بنا رہی ہے۔" انہوں نے الیکشن کمیشن کی خصوصی نظرثانی مہم (SIR) کے اثرات کو بھی تسلیم کیا۔
جموں و کشمیر کے تین بار وزیر اعلیٰ رہ چکے سینئر عبداللہ نے کہا کہ 2025 میں پہلگام حملے کے بعد پاکستان میں دہشت گرد کیمپوں کے خلاف ہندوستان کی کارروائی "آپریشن سندور" کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔
فاروق عبداللہ نے یوکرین-روس جنگ کی مثال دیتے ہوئے خبردار کیا کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتیں بلکہ تباہی اور مشکلات لاتی ہیں۔ انہوں نے کہا: "میرا خیال ہے اب جنگوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ جنگیں صرف تباہی لاتی ہیں۔ یوکرین اور مشرق وسطیٰ کی حالت دیکھیں، وہاں بہت نقصان ہوا ہے۔ قطر کو بھی گیس کی سپلائی بحال کرنے میں ایک دو سال لگ سکتے ہیں۔"
ان کے مطابق دنیا مزید تنازعات کے لیے تیار نہیں، خاص طور پر مغربی ایشیا میں، کیونکہ اس سے عالمی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ فاروق عبداللہ نے مزید کہا: "تیل اور گیس زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں ہے۔ اگر ایندھن پر دباؤ بڑھا تو دنیا کی حالت مزید خراب ہو جائے گی اور انسانوں کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔"
پنجاب میں دھماکوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کو اس پر زیادہ فکر نہیں کیونکہ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ 83 سالہ سینئر سیاسی لیڈر نے اپوزیشن کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ "ان کا کام الزام لگانا ہے اور وہ یہ کرتے رہیں گے۔"
حکمران جماعت نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے درمیان اکتوبر 2025 میں ہوئے راجیہ سبھا انتخابات کو لے کر تنازع جاری ہے۔ ان انتخابات میں نیشنل کانفرنس نے 59 اراکین کی حمایت کے ساتھ تین نشستیں جیتیں، جبکہ بی جے پی نے 28 اراکین کے ہوتے ہوئے ہی ایک نشست حاصل کی۔
گزشتہ ماہ اس معاملے پر اس وقت تنازع بڑھ گیا جب ایک آر ٹی آئی میں انکشاف ہوا کہ نیشنل کانفرنس اور بی جے پی نے دو دو مجاز ایجنٹ مقرر کیے تھے، جبکہ پی ڈی پی، جس کے اس وقت تین اراکین تھے (اب بڈگام ضمنی انتخاب کے بعد چار ہو چکے ہیں)، نے کوئی ایجنٹ مقرر نہیں کیا تھا۔
کانگریس، پی ڈی پی، سی پی آئی (ایم) اور عوامی اتحاد پارٹی نے نیشنل کانفرنس کی حمایت کا دعویٰ کیا تھا۔
