ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ممدانی کی جیت اجتماعی ترقی کا تقاضا کرتی ہے، فاروق عبداللہ
نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے بڑھتی ہوئی تقسیم کے درمیان ممدانی کی مہم کی تعریف کی۔
By PTI
Published : November 5, 2025 at 5:39 PM IST
سری نگر: نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے بدھ کے روز ظہران ممدانی کو نیویارک شہر کے میئر کے انتخاب میں شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ انہوں نے ممدانی کی جیت کو اجتماعی ترقی کی دعوت قرار دیا۔
نیشنل کانفرنس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں، عبداللہ نے بڑھتی ہوئی تقسیم کے درمیان امید کی کرن کے طور پر ممدانی کی مہم کی تعریف کی اور متنوع ماحول میں اتحاد کو فروغ دینے کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم پر زور دیا۔
اجتماعی پیشرفت کا مطالبہ
سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ’’ظہران ممدانی کی بھاری اکثریت سے جیت صرف انفرادی کامیابی نہیں ہے بلکہ اجتماعی ترقی کی دعوت ہے‘‘۔ انہوں نے مزید کہا، "ان کا انتخاب اتحاد اور ہمدردی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم نفرت کو مسترد کرتے ہیں اور انسانیت کو گلے لگاتے ہیں، تو ہم ایسے پل بناتے ہیں جو قائم رہتے ہیں۔"
ممدانی نے شاندار میئر الیکشن جیت لیا
34 سالہ ہندوستانی نژاد ڈیموکریٹک سوشلسٹ ممدانی نے نیویارک شہر کے میئر کے انتخاب میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ اپنی طاقتور مہم کی بدولت، وہ دنیا کے مالیاتی دارالحکومت کی انتظامیہ کی قیادت کرنے والے پہلے جنوبی ایشیائی، سب سے کم عمر، اور سب سے پہلے مسلمان شخص بن گئے۔
اپنی جیت کی تقریر کے دوران، انہوں نے معاشی استحصال کے خلاف لڑنے کا عہد کیا اور کہا، "ہم 'کرپشن کے کلچر' کو ختم کریں گے جس نے ٹرمپ جیسے ارب پتیوں کو ٹیکس سے بچنے اور ٹیکس میں چھوٹ سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔"
دریں اثناء ٹرمپ نے ریپبلکنز کی شکست کی وجہ انتخابات سے اپنی غیر موجودگی اور جاری حکومتی شٹ ڈاؤن کو قرار دیا۔ انہوں نے لکھا، "ٹرمپ پولز اور شٹ ڈاؤن سے غیر حاضر تھے۔ یہی دو وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ریپبلکن آج رات الیکشن ہار گئے۔"