ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ممدانی کی جیت اجتماعی ترقی کا تقاضا کرتی ہے، فاروق عبداللہ

نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے بڑھتی ہوئی تقسیم کے درمیان ممدانی کی مہم کی تعریف کی۔

ممدانی کی جیت اجتماعی ترقی کا تقاضا کرتی ہے، فاروق عبداللہ
ممدانی کی جیت اجتماعی ترقی کا تقاضا کرتی ہے، فاروق عبداللہ (File Photo: ANI)
author img

By PTI

Published : November 5, 2025 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سری نگر: نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے بدھ کے روز ظہران ممدانی کو نیویارک شہر کے میئر کے انتخاب میں شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ انہوں نے ممدانی کی جیت کو اجتماعی ترقی کی دعوت قرار دیا۔

نیشنل کانفرنس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں، عبداللہ نے بڑھتی ہوئی تقسیم کے درمیان امید کی کرن کے طور پر ممدانی کی مہم کی تعریف کی اور متنوع ماحول میں اتحاد کو فروغ دینے کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم پر زور دیا۔

اجتماعی پیشرفت کا مطالبہ

سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ’’ظہران ممدانی کی بھاری اکثریت سے جیت صرف انفرادی کامیابی نہیں ہے بلکہ اجتماعی ترقی کی دعوت ہے‘‘۔ انہوں نے مزید کہا، "ان کا انتخاب اتحاد اور ہمدردی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم نفرت کو مسترد کرتے ہیں اور انسانیت کو گلے لگاتے ہیں، تو ہم ایسے پل بناتے ہیں جو قائم رہتے ہیں۔"

ممدانی نے شاندار میئر الیکشن جیت لیا

34 سالہ ہندوستانی نژاد ڈیموکریٹک سوشلسٹ ممدانی نے نیویارک شہر کے میئر کے انتخاب میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ اپنی طاقتور مہم کی بدولت، وہ دنیا کے مالیاتی دارالحکومت کی انتظامیہ کی قیادت کرنے والے پہلے جنوبی ایشیائی، سب سے کم عمر، اور سب سے پہلے مسلمان شخص بن گئے۔

اپنی جیت کی تقریر کے دوران، انہوں نے معاشی استحصال کے خلاف لڑنے کا عہد کیا اور کہا، "ہم 'کرپشن کے کلچر' کو ختم کریں گے جس نے ٹرمپ جیسے ارب پتیوں کو ٹیکس سے بچنے اور ٹیکس میں چھوٹ سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔"

دریں اثناء ٹرمپ نے ریپبلکنز کی شکست کی وجہ انتخابات سے اپنی غیر موجودگی اور جاری حکومتی شٹ ڈاؤن کو قرار دیا۔ انہوں نے لکھا، "ٹرمپ پولز اور شٹ ڈاؤن سے غیر حاضر تھے۔ یہی دو وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ریپبلکن آج رات الیکشن ہار گئے۔"

یہ بھی پڑھیں:

نیویارک شہر کو ملا پہلا مسلم میئر، ڈیموکریٹ ظہران ممدانی الیکشن جیت گئے

نیو یارک سٹی کے نو منتخب میئر ظہران ممدانی کی فتح کی ریلی، "آزاد فلسطین" کے نعروں سے گونج اٹھی

TAGGED:

NC PRESIDENT FAROOQ ABDULLAH
MAMDANI OVERWHELMING VICTORY
MAMDANI WINS MAYORAL ELECTION
NYC MAYORAL ELECTION
FAROOQ ABDULLAH ON MAMDANI WIN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.