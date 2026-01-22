ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مامیانی لداخ فوڈ فیسٹیول جموں میں شاندار انداز میں منعقد
لداخ فوڈ فیسٹیول نہ صرف کھانوں کی نمائش تک محدود رہا بلکہ ثقافتی ہم آہنگی اور اتحاد کا ایک مؤثر پلیٹ فارم بھی ثابت ہوا۔
جموں : (محمد اشرف گنائی) لداخ کے روایتی اور نسلی کھانوں کے فروغ کے لیے معروف فوڈ فیسٹیول مامیانی آج امفالہ،جموں میں کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا۔اس فیسٹیول میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور لداخ کی منفرد ثقافت و روایتی کھانوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔
اس موقع پر متعدد معزز شخصیات نے شرکت کی جن میں ایم ایل اے وکرم رندھاوا سابق چیئرمین جے اینڈ کے لیجسلیٹو کونسل حاجی عنایت علی اور سیاسی کارکن سجاد کرگیلی شامل تھے۔ ان معزز مہمانوں کی موجودگی نے تقریب کو مزید وقار بخشا مامیانی فیسٹیول کو لداخ کی ثقافتی وراثت کو اجاگر کرنے اور جموں میں ثقافتی رشتوں کو مضبوط بنانے کی ایک قابلِ ستائش کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔
منتظمین نے یہ فیسٹیول نہ صرف کھانوں کی نمائش تک محدود رہا بلکہ ثقافتی ہم آہنگی، باہمی میل جول اور اتحاد کا ایک مؤثر پلیٹ فارم بھی ثابت ہوا۔ خاص بات یہ رہی کہ مامیانی کو روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا جس میں مرد، خواتین اور بچوں نے بھرپور شرکت کی۔ بتادیں کہ ہر سال ضلع کرگل اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بھی مقامی سطح پر مامیانی فوڈ فیسٹیول بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہیں جہاں مختلف روایتی کھانے تیار کر کے کمیونٹی بنیادوں پر تقسیم کیے جاتے ہیں اور اجتماعی طور پر تناول کیا جاتا ہے ۔
منتظمین نے اس موقع پر کہا کہ مامیانی فیسٹیول کا بنیادی مقصد سرد صحرائی خطے لداخ میں روایتی کھانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اور نئی نسل تک اپنی ثقافتی وراثت منتقل کرنا ہے۔فیسٹیول میں لداخ کے روایتی کھانوں جیسے پوپوٹ،مرزن،کھولق،سبخور،پولا،ازوک سمیت دیگر مقامی غذائی اشیا کو خوبصورتی سے پیش کیا گیاجس سے شرکاء کو لداخی نسلی کھانوں کی جھلک دیکھنے کو ملی۔