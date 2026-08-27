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رکشا بندھن پر سرحد کے محافظوں کی کلائی پر طالبات نے باندھی راکھی
جموں میں طالبات نے انٹرنیشنل بارڈر پر تعینات بی ایس ایف اہلکاروں کو راکھی باندھ کر اپنائیت کا اظہار کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 27, 2026 at 6:14 PM IST
جموں (عامر تانترے) : ہندوؤں کے تہوار رکشا بندھن سے قبل جموں میں مختلف اسکولوں میں زیر تعلیم طالبات نے جمعرات کو بارڈر سیکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کے اہلکاروں کی کلائیوں پر راکھیاں باندھیں تاکہ گھروں اور اہل خانہ سے دور سرحدوں کی حفاظت پر مامور ان اہلکاروں کو 'اپنائیت کا احساس' ہو۔
یہ پروگرام جموں کے بین الاقوامی سرحد (آئی بی) سے متصل تین مختلف علاقوں میں منعقد کیا گیا، جبکہ مرکزی تقریب جموں ضلع کے سچیت گڑھ علاقے میں آکٹروئی بارڈر آؤٹ پوسٹ (بی او پی) پر ہوئی۔
طالبات سرحدوں کے ان محافظوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے خاصی پرجوش نظر آئیں، جو اپنے خاندان سے پہلے ملک کی ذمہ داری کو ترجیح دیتے ہیں۔ طالبات نے پوجا کی تھالیوں میں تیل کے دیے، مٹھائیاں اور راکھیاں سجائیں اور بی ایس ایف اہلکاروں کے ساتھ رکشا بندھن منایا۔
قریبی علاقے رنبیر سنگھ (آر ایس) پورہ کی ایک طالبہ سانوی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: "مجھے خوشی اور فخر ہے کہ میں ان بی ایس ایف اہلکاروں کے ساتھ یہ تہوار منا رہی ہوں، جو اپنی بہنوں اور خاندان سے دور ہیں۔" انہوں نے کہا: "یہ میرے لیے فخر کا لمحہ ہے کہ میں ان وردی پوش اہلکاروں کے ساتھ جشن میں شامل ہوں، جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پورے ملک کو محفوظ محسوس کراتے ہیں۔ انہیں اپنے خاندان سے دور رہتے ہوئے تنہا محسوس نہیں ہونا چاہیے اور راکھی باندھنا ہماری ذمہ داری ہے۔"
سانوی نے مزید کہا کہ ’’یہ اہلکار جس طرح ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہم بھی ان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔" طالبات نے ’’بھارت ماتا کی جے‘‘ سمیت مختلف نعرے بھی بلند کیے اور اس موقع کو اپنی زندگی کی یادگار بنانے کی کوشش کی۔
انٹرنیشنل دہلی پبلک اسکول (آئی ڈی پی ایس) جموں کی طالبات - ریا اور سہج - نے بتایا کہ وہ گزشتہ دو دن سے اس تہوار کی تیاری کر رہی تھیں اور بی ایس ایف اہلکاروں کے ساتھ وقت گزار کر انہیں بہت خوشی ہوئی۔ مہاراجہ سورج مل انسٹی ٹیوٹ کی ایک اور طالبہ ویدیکا نے کہا: "یہ لوگ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمارا بھی فرض ہے کہ ان سے اظہار تشکر کریں اور انہیں راکھی باندھیں، کیونکہ وہ اپنے خاندانوں سے دور رہتے ہیں۔"
بی ایس ایف جموں فرنٹیئر کے 198 کلومیٹر طویل بین الاقوامی سرحدی حصے کی حفاظت کر رہی ہے۔ یہ علاقہ اکھنور میں بھارتی حدود کی جانب نکلنے والے پاکستانی علاقے کے ایک تنگ حصے، جسے ’چکن نیک‘ کہا جاتا ہے، سے شروع ہو کر کٹھوعہ ضلع کے پہارپور علاقے تک پھیلا ہوا ہے۔
پاکستان کی جانب سے دراندازی کے بڑھتے خدشات کے باعث یہ بین الاقوامی سرحد انتہائی حساس اور کشیدہ سمجھی جاتی ہے۔
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