پلوامہ میں ٹریفک پولیس کی بڑی کارروائی: آٹھ ڈمپر سیز، 20 گاڑیوں پر جرمانہ عائد
پلوامہ ٹریفک پولیس نے ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے بھاری جرمانے عائد کئے۔
Published : November 22, 2025 at 3:33 PM IST
پلوامہ : جموں و کشمیر میں ضلع پلوامہ کے رنگمولہ علاقے میں پٹرول پمپ کے قریب کل رات دیر گئے ڈمپر اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم ہوا جس کے بعد محمکہ ٹریفک پولیس نے آج ضلع بھر میں وسیع ڈرائیو منعقد کی، جس میں آٹھ ڈمپر کو سیز کیا گیا جبکہ تقریباً 20 پر بھاری جرمانہ عائد کیا گیا۔ پلوامہ میں سڑک حادثات میں کمی لانے اور قواعد پر سختی سے عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے آج ٹریفک پولیس نے ڈی ایس پی ٹریفک جنوبی کشمیر مشتاق احمد کی سربراہی میں پلوامہ میں ایک وسیع مہم چلائی۔
اس کارروائی کے دوران ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں، تیز رفتار گاڑیوں اور ضروری اسناد و لاٸسنس نہ رکھنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی گئی۔ تقریباً ایک درجن گاڑیوں کو موقع پر ہی ضبط کیا گیا جبکہ 20 سے زائد گاڑیوں کے خلاف چالان بھی کاٹے گئے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق یہ مہم سڑکوں پر نظم و ضبط برقرار رکھنے، خطرناک ڈرائیونگ کی حوصلہ شکنی کرنے اور قیمتی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جاری خصوصی مہم کا حصہ ہے۔
حکام نے کہا کہ آئندہ دنوں میں بھی اس طرز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دریں اثناء کل رات دیر گئے حادثہ میں ایک موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہوا جس کی شناخت عامر نذیر ولد نذیر احمد میر ساکن وسورا پلوامہ کے بطور کی گئی ہے۔ عامر کی حالت مستحکم بتائی گئی۔ تاہم پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔