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جموں خطے میں شمسی توانائی کی بڑی پیش رفت، مجموعی صلاحیت 2.55 میگاواٹ سے تجاوز کرے گی
ریلوے حکام کے مطابق شمسی توانائی کے استعمال سے سالانہ ہزاروں ٹن کاربن اخراج میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔
Published : October 5, 2026 at 10:49 PM IST
جموں: (اشرف گنائی) ماحولیاتی تحفظ اور توانائی کے شعبے میں خود کفالت کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن نے شمسی توانائی کے استعمال میں اہم پیش رفت کی ہے۔ ڈویژن کے مختلف ریلوے اسٹیشنوں اور احاطوں میں شمسی توانائی کے پلانٹس کی تنصیب کا عمل تیزی سے جاری ہے، جس کے مکمل ہونے کے بعد مجموعی شمسی توانائی کی صلاحیت 2.55 میگاواٹ سے تجاوز کر جائے گی ۔
فی الحال جموں ڈویژن کے پانچ اہم ڈپو میں 1745 کلوواٹ (1.745 میگاواٹ)صلاحیت کے سولر پلانٹس فعال ہیں اور بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ ان میں جموں ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم، بکنگ آفس اور پارسل ہاؤس سمیت شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا اسٹیشن پر نصب ایک میگاواٹ کا سولر پلانٹ بھی شامل ہے۔ شمسی توانائی کے استعمال کو مزید وسعت دیتے ہوئے جموں ڈویژن میں 808 کلوواٹ صلاحیت کے 18 نئے سولر پلانٹس نصب کیے جا رہے ہیں۔
ان منصوبوں کے مکمل ہونے کے بعد ڈویژن کی مجموعی شمسی توانائی کی صلاحیت 2553 کلوواٹ یعنی 2.55 میگاواٹ سے زیادہ ہو جائے گی۔ سینئر ڈویژنل الیکٹریکل انجینئر وشال راٹھی نے بتایا کہ شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا میں 450 کلوواٹ صلاحیت کے نئے سولر پلانٹ کی تنصیب کا کام میسرز سنکلپ ریئل مارٹ کی جانب سے 12 ستمبر 2026 سے شروع کیا جا چکا ہے، جسے دسمبر 2026 تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کیپٹن تشار مہاجن ادھمپور ریلوے اسٹیشن پر بھی مجموعی طور پر 358 کلوواٹ صلاحیت کے 13 سولر پلانٹس پر جلد کام شروع کیا جائے گا۔
ریلوے حکام کے مطابق شمسی توانائی کے استعمال سے سالانہ ہزاروں ٹن کاربن اخراج میں کمی لانے میں مدد ملے گی، جس سے ماحولیاتی آلودگی کم کرنے اور گرین ریلوے کے ہدف کو حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ سولر پاور کے استعمال سے ریلوے کو ہر سال بجلی کے بل میں لاکھوں روپے کی بچت متوقع ہے۔
حکام کے مطابق بچائی جانے والی رقم کو مسافروں کی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شمسی توانائی کے بڑھتے استعمال سے بجلی کے مرکزی گرڈ پر ریلوے کی انحصار بھی کم ہوگا اور ریلوے احاطوں میں بجلی کی بلاتعطل فراہمی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی ۔ جموں ڈویژن کی اس پیش رفت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ڈویژنل ریلوے منیجر وویک کمار نے کہا کہ ریلوے کا مقصد صرف ٹرینوں کو چلانا نہیں بلکہ بھارتی ریلوے کو صاف، سرسبز اور پائیدار مستقبل کی جانب لے جانا بھی ہے۔