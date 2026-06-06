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ضلع پلوامہ کی اہم سڑکیں خستہ حالی کا شکار، عوام کو مشکلات کا سامنا، تارکول بچھانے کا مطالبہ

چیف ایگزیکٹو انجینئر آر اینڈ بی پلوامہ جاوید احمد نے بتایا کہ تارکول بچھانے کے لیے ٹینڈرنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔

ضلع پلوامہ کی اہم سڑکیں خستہ حالی کا شکار
ضلع پلوامہ کی اہم سڑکیں خستہ حالی کا شکار (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 6, 2026 at 6:25 PM IST

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پلوامہ: (سید عادل مشتاق) جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں کئی اہم رابطہ سڑکیں اور اندرونی شاہراہیں خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہیں، جس کے باعث عوام، مسافروں اور گاڑی مالکان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ متاثرہ سڑکوں میں پانپور پلوامہ روڈ، پلوامہ لاسی پورہ روڈ سرکلر روڈ سمیت ضلع کی متعدد اندرونی سڑکیں شامل ہیں، جہاں جگہ جگہ گڑھے اور ٹوٹ پھوٹ عوام کے لیے پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔

ضلع پلوامہ کی اہم سڑکیں خستہ حالی کا شکار، عوام کا تارکول بچھانے کا مطالبہ (ETV Bharat)

مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑکوں کی خراب حالت کے باعث نہ صرف سفر دشوار ہو گیا ہے بلکہ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے حکومت اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ضلع بھر میں سڑکوں پر تارکول بچھانے کا کام جلد از جلد شروع کیا جائے تاکہ عوام کو راحت مل سکے۔

ضلع پلوامہ کی اہم سڑکیں خستہ حالی کا شکار
ضلع پلوامہ کی اہم سڑکیں خستہ حالی کا شکار (ETV Bharat)

انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں وادی کشمیر میں جون کے آغاز سے قبل ہی سڑکوں کی مرمت اور تارکول بچھانے کا عمل شروع کر دیا جاتا تھا، تاہم رواں سال ابھی تک اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملی، جو تشویش کا باعث ہے۔

ضلع پلوامہ کی اہم سڑکیں خستہ حالی کا شکار
ضلع پلوامہ کی اہم سڑکیں خستہ حالی کا شکار (ETV Bharat)

اس حوالے سے چیف ایگزیکٹو انجینئر آر اینڈ بی پلوامہ جاوید احمد نے بتایا کہ تارکول بچھانے کے لیے ٹینڈرنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں مختلف سڑکوں پر کام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ عوام کو بہتر سڑک سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔

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TAGGED:

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