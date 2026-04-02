ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر پولیس میں تبادلے، کئی اضلاع کے سربراہان تبدیل
ڈی آئی جی ریلوے حسیب الرحمن کو DIGٹریفک کشمیر ، جبکہ سارہ رضوی کو آئی جی پی کرائم جموں و کشمیر مقرر کیا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 2, 2026 at 6:20 PM IST
سرینگر: جمعرات کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں و کشمیر پولیس میں بڑے پیمانے پر ٹرانسفر انجام دیتے ہوئے کئی اضلاع کے پولیس سربراہان سمیت متعدد اعلیٰ افسران کے تبادلے کے احکامات جاری کیے۔ محکمہ داخلہ جموں و کشمیر کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یہ تبادلے انتظامی مفاد میں کیے گئے ہیں۔
تیجندر سنگھ، ڈی آئی جی راجوری-پونچھ رینج، کو انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) سی آئی ڈی تعینات کیا گیا ہے، جبکہ سارہ رضوی، ڈی آئی جی ادھم پور-ریاسی رینج، کو آئی جی پی کرائم جموں و کشمیر مقرر کیا گیا ہے۔
ڈی آئی جی آرمڈ پولیس کشمیر شاہد معراج راتھر کو ڈائریکٹر پولیس ٹیلی کمیونیکیشن تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ڈی آئی جی ڈوڈہ-کشتواڑ-رام بن شری دھر پاٹل کو ڈی آئی جی جموں-سانبہ-کٹھوعہ تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈی آئی جی ریلوے حسیب الرحمن کو ڈی آئی جی ٹریفک کشمیر تعینات کیا گیا ہے۔
نیشا نٹھیال، ڈی آئی جی پولیس ہیڈکوارٹرز، کو ڈی آئی جی- آئی آر جموں تعینات کیا گیا ہے، جو ڈاکٹر ونود کمار کی جگہ لیں گی، جنہیں ڈی آئی جی نارتھ کشمیر رینج مقرر کیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی نارتھ کشمیر رینج مقصود الزماں کو ڈی آئی جی آرمڈ کشمیر تعینات کیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی جموں-سانبہ-کٹھوعہ شیو کمار شرما کو ڈی آئی جی ادھم پور-ریاسی تعینات کیا گیا ہے۔ وہیں کمانڈنٹ آئی آر-15 بٹالین سرگن کو ڈی آئی جی ڈوڈہ-کشتواڑ-رامبن تعینات کیا گیا ہے۔
سندیپ وزیر، اے آئی جی پرسنل پی ایچ کیو، کو ڈی آئی جی راجوری-پونچھ تعینات کیا گیا ہے۔ انیتا شرما، کمانڈنٹ آئی آر-1 بٹالین، کو ڈی آئی جی سی ڈی و ایس ڈی آر ایف جموں تعینات کیا گیا ہے، جبکہ جتیندر سنگھ جوہر، انچارج ڈائریکٹر پولیس ٹیلی کام، کو ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز پولیس مقرر کیا گیا ہے۔ کمانڈنٹ ایس ڈی آر ایف 2 بٹالین زاہد نسیم منہاس کو ڈی آئی جی ریلوے تعینات کیا گیا ہے۔
ایس ایس پی ادھم پور امود ناگپورے اشوک کو ایس ایس پی اننت ناگ تعینات کیا گیا ہے، جبکہ موجودہ ایس ایس پی امرت پال سنگھ کو ایس ایس پی ادھم پور مقرر کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی سکیورٹی جموں راجیش کمار شرما کو ڈپٹی ڈائریکٹر ایس کے پی اے ادھم پور تعینات کیا گیا ہے اور راجیش بالی، اے ڈی ایس کے پی اے ادھم پور، کو آئی جی آرمڈ جموں کے اسپیشل آفیسر (ایس او) کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔
کمانڈنٹ آئی آر پی-24 محمد اسلم کو کمانڈنٹ ایس ڈی آر ایف 2 بٹالین تعینات کیا گیا ہے۔ انوج کمار، کمانڈنٹ آئی آر-11، کو ایس ایس پی سانبہ تعینات کیا گیا ہے۔ سدھانشو دھاما (منتظر تعیناتی) کو ایس ایس پی گاندربل مقرر کیا گیا ہے۔
بسما قاضی، ویمن بٹالین کی کمانڈنگ آفیسر، کو ایس ایس پی ٹیک سی آئی ڈی ہیڈکوارٹرز، اور دیپیکا (منتظر تعیناتی) کو ایس ایس پی سی ٹی ایف ڈی سی آئی ڈی ہیڈکوارٹرز تعینات کیا گیا ہے۔ سکانت شالجہ بلّبھ (تعیناتی کے منتظر) کو ایس ایس پی سکیورٹی جموں، جبکہ کمل پال سنگھ ملہوترا (تعیناتی کے منتظر) کو ایس ایس پی فنگر پرنٹ بیورو تعینات کیا گیا ہے۔
سنی گپتا (تعیناتی کے منتظر) کو ایڈیشنل ایس پی اننت ناگ، جبکہ کارتک شروتریا، ایڈیشنل ایس پی اننت ناگ، کو ایس ایس پی ڈوڈہ تعینات کیا گیا ہے۔ مکند تبرےوال، ایس پی آپریشنز بارڈر کٹھوعہ، کو ایس ایس پی ریاسی تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ہری پرساد کے کے، ایڈیشنل ایس پی بارہمولہ، کو ایس ایس پی بڈگام مقرر کیا گیا ہے۔
ویبھَو مینا، ایس ڈی پی او نہرو پارک، کو ایس پی ساؤتھ جموں، اور انا سنہا (تعیناتی کے منتظر) کو ایس پی ہیڈکوارٹرز جموں تعینات کیا گیا ہے۔ ہرشل راجیش مہاجن (تعیناتی کے منتظر) کو ایڈیشنل ایس پی بارہمولہ، جبکہ نیہا جین (تعیناتی کے منتظر) کو ایس پی ایسٹ سرینگر تعینات کیا گیا ہے۔ شمشیر حسین، ایس او ٹو آئی جی پی جموں، کو ایس ایس پی پی سی آر جموں تعینات کیا گیا ہے۔
ایس ایس پی، سی آئی، سی آئی ڈی جموں رندھیر سنگھ کو ایس او ٹو آئی جی پی ریلوے تعینات کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی سانبہ وریندر سنگھ منہاس کو کمانڈنٹ 4 جے کے اے پی اور ایس ایس پی ڈوڈہ سندیپ کمار مہتا کو کمانڈنٹ 24 آئی آر تعینات کیا گیا ہے۔ شیخ ذوالفقار آزاد (تعیناتی کے منتظر) کو کمانڈنٹ 6 جے کے اے پی تعینات کیا گیا ہے۔
ایس ایس پی ہیڈکوارٹرز سی آئی ڈی امیت گپتا کو ایس ایس پی سی آئی ڈی ایس پی جموں تعینات کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی (ایس ایس) سی آئی ڈی ہیڈکوارٹرز محمد مجید ملک کو کمانڈنٹ 10 آئی آر تعینات کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی فنگر پرنٹ بیورو محمد یوسف کو ایس ایس پی سکیورٹی سول سیکرٹریٹ تعینات کیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں:
