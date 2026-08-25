ETV Bharat / jammu-and-kashmir

شوپیاں میں سکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، اسلحہ و گولہ بارود اور مبینہ تنظیمی پوسٹرز سمیت چھ افراد گرفتار

شوپیاں میں سکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، اسلحہ و گولہ بارود اور مبینہ تنظیمی پوسٹرز سمیت 6 افراد گرفتار

Major operation by security forces in Shopian, 6 people arrested along with arms, ammunition and alleged organization posters, Urdu News
شوپیاں میں سکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی (ETV BHARAT فائل فوٹو Representational Picture)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 25, 2026 at 12:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

شوپیان، جموں وکشمیر (شاہد ٹاک): جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں سکیورٹی فورسز نے ناکہ چیکنگ اور تلاشی کارروائیوں کے دوران چھ افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار افراد کے قبضے سے ہینڈ گرینیڈ، اے کے 47 رائفل کے میگزین، موبائل فونز اور مبینہ طور پر حزب المجاہدین (HM) سے منسوب پوسٹرز برآمد کیے گئے ہیں۔ جب کہ سکیورٹی فورسز نے برآمد شدہ اسلحہ و دیگر سامان کو تحویل میں لے کر معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

پولیس ذرائع کے مطابق سکیورٹی فورسز کو ضلع شوپیاں کے مختلف علاقوں میں مشتبہ سرگرمیوں سے متعلق اطلاعات موصول ہوئی تھیں، جس کے بعد مشترکہ ٹیموں نے علاقے میں ناکہ بندی اور تلاشی کا سلسلہ شروع کیا۔ کارروائی کے دوران مشتبہ افراد اور گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔

شوپیاں کے پاد پاون علاقے میں چیکنگ
ذرائع کے مطابق شوپیاں کے پاد پاون علاقے میں قائم ناکے کے دوران سکیورٹی فورسز نے موٹر سائیکل پر سوار تین افراد کو روک کر ان کی تلاشی لی۔ تلاشی کے دوران مبینہ طور پر ان کے قبضے سے دو ہینڈ گرینیڈ اور ممنوعہ تنظیم سے منسوب دو پوسٹرز برآمد کیے گئے۔ پولیس نے تینوں افراد کو حراست میں لے لیا، جب کہ ان کے زیر استعمال موٹر سائیکل کو بھی تحویل میں لے لیا گیا۔

شوپیاں کے نرونی علاقے میں باغیچے میں چیکنگ
پولیس کے مطابق دوسری کارروائی ضلع شوپیاں کے نرونی علاقے میں ایک باغیچے کے اندر کی گئی، جہاں سکیورٹی فورسز نے مشترکہ طور پر تلاشی آپریشن شروع کیا۔ کارروائی کے دوران مزید تین نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دوسری کارروائی میں گرفتار افراد کے قبضے سے ایک ہینڈ گرینیڈ، چار موبائل فون، اے کے 47 رائفل کے دو میگزین اور مبینہ طور پر حزب المجاہدین سے منسوب چار پوسٹرز برآمد کیے گئے۔ تمام برآمد شدہ اشیا کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔


حزب المجاہدین سے منسوب متعدد پوسٹرز برآمد
پولیس کے مطابق دونوں کارروائیوں میں مجموعی طور پر چھ افراد کو گرفتار کیا گیا، جب کہ تین ہینڈ گرینیڈ، اے کے 47 کے دو میگزین، چار موبائل فون اور مبینہ طور پر حزب المجاہدین سے منسوب متعدد پوسٹرز برآمد ہوئے ہیں۔ وہیں گرفتار افراد سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ مبینہ طور پر برآمد کیے گئے ہتھیار اور دیگر مواد کہاں سے حاصل کیے گئے اور ان کا مقصد کیا تھا۔

سکیورٹی فورسز کی جانب سے کارروائی کے بعد ضلع میں نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات جاری رکھنے کی تصدیق کی ہے اور گرفتار افراد کے ممکنہ روابط سمیت مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

شوپیاں اور پلوامہ میں دو الگ الگ کارروائیوں کے دوران پانچ مشتبہ افراد گرفتار، اسلحہ اور پوسٹرز برآمد

جموں کشمیر؛ مشتبہ دہشت گردوں کی ویڈیو وائرل، ڈوڈہ کے جنگلات میں سرچ آپریشن شروع

شوپیاں انکاؤنٹر: ایک ملیٹنٹ ہلاک، اسلحہ و گولہ بارود برآمد، تلاشی آپریشن جاری

پلوامہ میں دو مبینہ دہشت گرد معاونین گرفتار، اسلحہ و دستی بم برآمد

جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ میں سرچ آپریشن شروع کیا گیا

سرچ آپریشن کے دوران سوپور میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد

TAGGED:

ARMS RECOVERED AT SHOPIAN
ARMS RECOVERED IN SOUTH KASHMIR
AMMUNITION RECOVERED IN SHOPIAN
ARMS AMMUNITION RECOVERED SHOPIAN
SECURITY FORCE OPERATION IN SHOPIAN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.