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شوپیاں میں سکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، اسلحہ و گولہ بارود اور مبینہ تنظیمی پوسٹرز سمیت چھ افراد گرفتار
شوپیاں میں سکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، اسلحہ و گولہ بارود اور مبینہ تنظیمی پوسٹرز سمیت 6 افراد گرفتار
Published : August 25, 2026 at 12:57 PM IST
شوپیان، جموں وکشمیر (شاہد ٹاک): جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں سکیورٹی فورسز نے ناکہ چیکنگ اور تلاشی کارروائیوں کے دوران چھ افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار افراد کے قبضے سے ہینڈ گرینیڈ، اے کے 47 رائفل کے میگزین، موبائل فونز اور مبینہ طور پر حزب المجاہدین (HM) سے منسوب پوسٹرز برآمد کیے گئے ہیں۔ جب کہ سکیورٹی فورسز نے برآمد شدہ اسلحہ و دیگر سامان کو تحویل میں لے کر معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
پولیس ذرائع کے مطابق سکیورٹی فورسز کو ضلع شوپیاں کے مختلف علاقوں میں مشتبہ سرگرمیوں سے متعلق اطلاعات موصول ہوئی تھیں، جس کے بعد مشترکہ ٹیموں نے علاقے میں ناکہ بندی اور تلاشی کا سلسلہ شروع کیا۔ کارروائی کے دوران مشتبہ افراد اور گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔
شوپیاں کے پاد پاون علاقے میں چیکنگ
ذرائع کے مطابق شوپیاں کے پاد پاون علاقے میں قائم ناکے کے دوران سکیورٹی فورسز نے موٹر سائیکل پر سوار تین افراد کو روک کر ان کی تلاشی لی۔ تلاشی کے دوران مبینہ طور پر ان کے قبضے سے دو ہینڈ گرینیڈ اور ممنوعہ تنظیم سے منسوب دو پوسٹرز برآمد کیے گئے۔ پولیس نے تینوں افراد کو حراست میں لے لیا، جب کہ ان کے زیر استعمال موٹر سائیکل کو بھی تحویل میں لے لیا گیا۔
شوپیاں کے نرونی علاقے میں باغیچے میں چیکنگ
پولیس کے مطابق دوسری کارروائی ضلع شوپیاں کے نرونی علاقے میں ایک باغیچے کے اندر کی گئی، جہاں سکیورٹی فورسز نے مشترکہ طور پر تلاشی آپریشن شروع کیا۔ کارروائی کے دوران مزید تین نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دوسری کارروائی میں گرفتار افراد کے قبضے سے ایک ہینڈ گرینیڈ، چار موبائل فون، اے کے 47 رائفل کے دو میگزین اور مبینہ طور پر حزب المجاہدین سے منسوب چار پوسٹرز برآمد کیے گئے۔ تمام برآمد شدہ اشیا کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔
حزب المجاہدین سے منسوب متعدد پوسٹرز برآمد
پولیس کے مطابق دونوں کارروائیوں میں مجموعی طور پر چھ افراد کو گرفتار کیا گیا، جب کہ تین ہینڈ گرینیڈ، اے کے 47 کے دو میگزین، چار موبائل فون اور مبینہ طور پر حزب المجاہدین سے منسوب متعدد پوسٹرز برآمد ہوئے ہیں۔ وہیں گرفتار افراد سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ مبینہ طور پر برآمد کیے گئے ہتھیار اور دیگر مواد کہاں سے حاصل کیے گئے اور ان کا مقصد کیا تھا۔
سکیورٹی فورسز کی جانب سے کارروائی کے بعد ضلع میں نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات جاری رکھنے کی تصدیق کی ہے اور گرفتار افراد کے ممکنہ روابط سمیت مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔