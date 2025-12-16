ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے سات اضلاع میں سی آئی کے کی بڑی کارروائی، دہشت گردی کی تشہیر کے خلاف متعدد مقامات پر چھاپے
یہ کارروائیاں آن لائن دہشت گردی کی تشہیر، پروپیگنڈہ اور نوجوانوں کو شدت پسند تنظیموں میں بھرتی کرنے سے جڑی ہیں۔
اننت ناگ (فیاض لولو): کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر (سی آئی کے) نے منگل کے روز وادی کے مختلف اضلاع میں ایک بڑے پیمانے پر بیک وقت چھاپہ مار کارروائیاں شروع کیں۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ، یہ کارروائیاں آن لائن دہشت گردی کی تشہیر، پروپیگنڈہ اور نوجوانوں کو شدت پسند تنظیموں میں بھرتی کرنے کی کوششوں سے متعلق ایک زیرِ تفتیش مقدمے کے سلسلے میں انجام دی جا رہی ہیں۔
سی آئی کے کی ٹیمیں سات اضلاع میں واقع مجموعی طور پر 12 مقامات پر تلاشی کارروائیاں انجام دے رہی ہیں۔ ان اضلاع میں پلوامہ، بڈگام، کولگام، سری نگر، بارہمولہ، اننت ناگ اور کپواڑہ شامل ہیں۔
ذرائع نے مزید بتایا کہ یہ تلاشی کارروائیاں باقاعدہ طور پر حاصل کیے گئے سرچ وارنٹس کے تحت انجام دی جا رہی ہیں۔ یہ کارروائیاں ایف آئی آر نمبر 03/2023 کے سلسلے میں کی جا رہی ہیں، جو پولیس اسٹیشن کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر میں تعزیراتِ ہند کی دفعات 153-A اور 505، اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) کی دفعات 13 اور 18 کے تحت درج کی گئی ہے۔
ذرائع کے مطابق، مذکورہ مقدمہ دہشت گردی سے جڑے سنگین جرائم سے متعلق ہے، جس میں سوشل میڈیا اور دیگر آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے دہشت گردانہ نظریات کی تشہیر، ان کی ترویج اور نوجوانوں کو گمراہ کر کے شدت پسند صفوں میں شامل کرنے کی منظم کوششیں شامل ہیں۔
تفتیشی ایجنسی کو شبہ ہے کہ بعض عناصر آن لائن ذرائع استعمال کر کے دہشت گرد تنظیموں کے حق میں پروپیگنڈہ پھیلا رہے تھے اور لوگوں کو شدت پسندی کی جانب مائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔
ذرائع نے بتایا کہ ان چھاپوں کا مقصد ڈیجیٹل آلات، دستاویزات اور دیگر شواہد کو ضبط کرنا ہے، جو اس نیٹ ورک کی سرگرمیوں کو بے نقاب کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
کارروائی کے دوران تفتیشی ٹیمیں قانونی تقاضوں کے مطابق تمام ضروری کارروائیاں انجام دے رہی ہیں۔
خبر شائع کیے جانے تک تلاشی کارروائیاں جاری تھیں جبکہ مزید تفصیلات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ سی آئی کے کی جانب سے اس کارروائی کو وادی میں امن و امان برقرار رکھنے اور نوجوانوں کو شدت پسندی سے بچانے کی کوششوں کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔
