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ارنیا پولیس کی بڑی کارروائی، ’خوف گینگ‘ کے چھ ارکان گرفتار، پستول اور تیز دھار ہتھیار برآمد
پولیس کا کہنا ہےکہ ملزمان پر الزام ہے کہ ہوائی فائرنگ کی اور اشونی کمارکو پستول اور تیز دھار ہتھیار دکھا کر مبینہ طور پردھمکایا
Published : September 8, 2026 at 8:17 AM IST
جموں(اشرف گنائی):جموں کشمیر پولیس پولیس نے ’خوف گینگ‘ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بشناہ کے رہائشی چھ مبینہ ارکان کو گرفتار کیا ہے، پولیس نے گرفتار افراد کے قبضے سے ایک پستول، ایک میگزین، تین زندہ کارتوس اور پانچ تیز دھار ہتھیار (ٹوکے) برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت انشو کمار عرف بِلّا، سشیل کمار عرف بوبی، گووند کمار عرف راجا، دنیش کمار عرف رانا، منیش کمار عرف ناگوں اور گووند کمار کے طور پر ہوئی ہے، جو سبھی بشناہ کے رہائشی ہیں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے 3 ستمبر کو کول کلاں میں ہوائی فائرنگ کی اور اشونی کمار کو پستول اور تیز دھار ہتھیار دکھا کر مبینہ طور پر دھمکایا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اشونی کمار کی شکایت موصول ہونے کے بعد ارنیا پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کیں۔ پولیس ٹیم نے علاقے میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کی جانچ کی اور شواہد کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے پیر کے روز چھ مبینہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتاری کے بعد ملزمان کی تلاشی کے دوران پستول، میگزین، تین زندہ کارتوس اور پانچ ٹوکے برآمد کیے گئے۔
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پولیس نے تمام برآمد شدہ اسلحہ و ہتھیار قبضے میں لے لیے ہیں پولیس کے مطابق گرفتار افراد سے پوچھ گچھ جاری ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ان کا کسی دیگر مجرمانہ سرگرمی میں بھی کوئی کردار ہے یا نہیں۔ پولیس نے بشناہ کے وارڈ نمبر 10 میں بھی چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے کچھ سامان برآمد کیا ہے۔معاملے میں مزید تفتیش اور قانونی کارروائی جاری ہے۔