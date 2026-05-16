اننت ناگ پولیس کی بڑی کارروائی، ہیروئن سپلائر ساحل سمیت 4 منشیات فروش گرفتار
گرفتار شدگان کی شناخت سید ساحل عرف ڈوگی، فرحان مجید وانی اور عزیر احمد ایتو کے طور پر ہوئی ہے۔
Published : May 16, 2026 at 1:22 PM IST
اننت ناگ : (فیاض لولو) منشیات کے خلاف جاری سخت مہم کو مزید تیز کرتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے دو الگ الگ کارروائیوں کے دوران چار منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے ممنوعہ نشہ آور اشیاء برآمد کر لی ہیں۔
تفصیلات کے مطابق، ایس ایس اننت ناگ امود اشوک ناگپوری کی ہدایت یر ایس ایچ بجباڈہ ماجد حسن نے ڈی او سنگم کی نگرانی میں پولیس پوسٹ سنگم کی ایک ٹیم نے ہالمولہ سنگم کے مقام پر ناکہ قائم کیا تھا۔ اس دوران جموں سے سرینگر کی جانب آ رہی ایک ہونڈا سٹی گاڑی (رجسٹریشن نمبر JK01AG-4342) کو روک کر تلاشی لی گئی۔ تلاشی کے دوران گاڑی میں سوار افراد کے قبضے سے تقریباً 12.7 گرام ہیروئن جیسا مادہ برآمد کیا گیا۔
گرفتار شدگان کی شناخت سرینگر کا بدنام زمانہ ہیروئن سپلائر سید ساحل عرف ڈوگی ولد سید شریف الدین ساکن فردوس کالونی بمنہ سرینگر (عارضی قیام رایار بڈگام)، فرحان مجید وانی ولد عبدالمجید وانی ساکن گبرپورہ ہال شوپیان، اور عزیر احمد ایتو ولد ریاض احمد ایتو ساکن سہپورہ ڈورو کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس نے اس جرم میں استعمال ہونے والی گاڑی کو بھی ضبط کر لیا ہے۔
اس سلسلے میں تھانہ میں ایف آئی آر نمبر 127/2026 کے تحت دفعات 8/21، 29 این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ سید ساحل کافی عرصہ سے منشیات کے کاروبا کر رہا تھا۔ کشمیر کے علاوہ دیگر ریاستوں میں بھی سرگرم تھا اور پولیس اس کو کافی عرصہ سے تلاش کر رہی تھی۔
ایک اور کارروائی میں پولیس پوسٹ سنگم نے سرتاج احمد عالی ولد غلام محی الدین عالی ساکن نینا بٹپورہ، نزد نینا پل، جی بی خلیل، نینا کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے تقریباً 19 گرام براؤن شوگر برآمد کی۔ اس ضمن میں ایف آئی آر نمبر 128/2026 کے تحت دفعہ 8/21 این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔
اننت ناگ پولیس نے اپنے عزم کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ منشیات کے نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور معاشرے کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے ایسی کارروائیاں آئندہ بھی بلا وقفہ جاری رہیں گی۔ پولیس نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کے خلاف اس مہم میں تعاون کریں اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر نزدیکی پولیس اسٹیشن کو دیں۔