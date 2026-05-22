کولگام میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، غیرقانونی جائیدادیں مسمار
Published : May 22, 2026 at 10:31 PM IST
کُولگام : کُولگام پولیس نے’نشہ مُکت ابھیان‘ کے تحت منشیات کے کاروبار کے خلاف اپنی مہم کو مزید تیز کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ کے اشتراک سے سرندو کُولگام میں منشیات فروشوں کی مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر حاصل کردہ جائیدادوں کو مسمار کر دیا۔
پولیس کے مطابق کارروائی ایگزیکٹو مجسٹریٹ، پولیس اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ حکام کی موجودگی میں انجام دی گئی۔ اس دوران بشیر احمد ڈار ولد غلام محی الدین ڈار ساکن سرندو کی دو منزلہ عمارت، جس میں گاؤ خانہ قائم تھا، اور لکڑی ذخیرہ کرنے کی ایک تعمیر کو منہدم کیا گیا۔ اس کے علاوہ منشیات فروش وسیم احمد ڈار ولد عبدالرشید ڈار ساکن سرندو کی ایک دکان کو بھی مسمار کر دیا گیا ۔
مہم کے تحت یاری پورہ کے چنی گام فریسل علاقے کے رہائشی عمر یوسف راتھر کی تقریباً 51 لاکھ روپے مالیت کی دو منزلہ رہائشی عمارت ضبط کر لی۔ پولیس کے مطابق یہ جائیداد منشیات کے غیر قانونی کاروبار سے حاصل شدہ آمدنی سے تعمیر کی گئی تھی اور اسے این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ضبط کیا گیا۔
دریں اثنا، منزگام پولیس تھانہ کے حدود میں پولیس اور محکمہ مال کے افسران نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے آویل کے بی پورہ کے رہائشی بشیر احمد گنائی کی ایک دکان کو مسمار کر دیا۔ اس کے علاوہ مذکورہ شخص کے قبضے سے تین مرلہ سرکاری اراضی بھی بازیاب کرائی گئی۔ پولیس نے کہا ہے کہ منشیات کے ناسور کے خاتمے کے لیے نہ صرف منشیات فروشوں بلکہ ان کے غیر قانونی اثاثوں کے خلاف بھی سخت کارروائیاں جاری رہیں گی
پولیس کا کہنا ہے کہ مذکورہ افراد منشیات فروشی کی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں اور نوجوان نسل کو نشے کی لعنت میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے لیے سنگین خطرہ بنے ہوئے تھے۔ پولیس کے مطابق اس کارروائی کا مقصد منشیات کے غیر قانونی کاروبار سے وابستہ ڈھانچے اور مالی نیٹ ورک کو ختم کرنا ہے۔ کُولگام پولیس نے واضح کیا ہے کہ ضلع کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے ایسی کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔