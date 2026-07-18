ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بڈگام میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، متعدد غیر قانونی تعمیرات اور قبضے مسمار
کارروائی کے دوران چار دکانیں، ایک مویشی خانہ اور ایک ٹائل فیکٹری، جو غیرقانونی طور پر تعمیر کی گئی تھیں، مسمار کردی گئی تھیں۔
Published : July 18, 2026 at 7:38 PM IST
بڈگام : ضلع انتظامیہ بڈگام نے ضلع پولیس کے اشتراک سے منشیات فروشوں کے خلاف جاری مہم کو مزید تیز کرتے ہوئے ہفتہ کے روز مختلف علاقوں میں مبینہ منشیات فروشوں کی غیر قانونی تعمیرات اور ناجائز قبضوں کے خلاف بڑی کارروائی انجام دی۔
سرکاری ذرائع کے مطابق تازہ کارروائی کے دوران ماگام سب ڈویژن کے چائرہ اور مازہامہ دیہات میں تین مبینہ منشیات فروشوں کی غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تین دکانیں، ایک غیر مجاز باڑ اور تقریباً پانچ مرلہ اراضی پر قائم ناجائز قبضہ مسمار کر دیا گیا۔ یہ کارروائی محکمہ مال اور پولیس کے اعلیٰ حکام کی نگرانی میں انجام دی گئی۔
انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی منشیات فروشوں کی غیر قانونی ذرائع سے حاصل کردہ جائیدادوں کے خلاف جاری مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد منشیات کے کاروبار کی مالی بنیادوں کو ختم کرنا اور معاشرے کو اس ناسور سے پاک کرنا ہے۔
اس سے قبل بھی ضلع انتظامیہ اور پولیس نے خانصاحب سب ڈویژن کے پارنیوا اور آریگام علاقوں میں چار مبینہ منشیات فروشوں کی غیر قانونی تعمیرات منہدم کی تھیں۔ اس کارروائی کے دوران چار دکانیں، ایک مویشی خانہ اور ایک ٹائل فیکٹری، جو مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھیں، مسمار کر دی گئی تھیں۔
یہ بھی پڑھیں: جانیں، کیوں ہے سرینگر ائرپورٹ پر یو ڈی ایف فیس سب سے زیادہ ؟ ہر مسافر1050 روپے ادا کرنے پر مجبور
ضلع انتظامیہ نے واضح کیا کہ منشیات فروشوں کے خلاف یہ مہم آئندہ بھی بلاامتیاز جاری رہے گی اور منشیات کے کاروبار سے منسلک افراد کی غیر قانونی املاک کی نشاندہی کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ انتظامیہ نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ منشیات کے خاتمے کے لیے پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور اس سلسلے میں معلومات فراہم کریں۔