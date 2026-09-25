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سنگم میں دریائی کناروں پر بھنگ کی کاشت کے خلاف بڑی کارروائی، سینکڑوں کنال اراضی پر پھیلی فصل تباہ
کارروائی کے دوران مختلف مقامات پر قدرتی طور پر اگنے اور مبینہ طور پر کاشت کی گئی بھنگ کی فصل کی نشاندہی کی گئی۔
Published : September 25, 2026 at 4:41 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے سنگم علاقے میں منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت محکمہ ایکسائز اور پولیس کی جانب سے ایک بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی، جس کے دوران دریائے جہلم کے کناروں اور ملحقہ علاقوں میں سینکڑوں کنال اراضی پر کاشت کی گئی بھنگ کی فصل کو تلف کر دیا گیا۔
یہ کارروائی جموں کشمیر پولیس کے ڈی او سنگم میر تجمل کی قیادت میں تشکیل دی گئی خصوصی ٹیم نے انجام دی۔ ٹیم نے سنگم اور اس کے گردونواح میں دریائی کناروں، کھلی اراضی اور دیگر مقامات کا معائنہ کرتے ہوئے بھنگ کی کاشت کے خلاف وسیع پیمانے پر مہم چلائی۔
کارروائی کے دوران مختلف مقامات پر قدرتی طور پر اگنے اور مبینہ طور پر کاشت کی گئی بھنگ کی فصل کی نشاندہی کی گئی، جس کے بعد اسے موقع پر ہی تلف کیا گیا۔ حکام کے مطابق منشیات کی غیر قانونی کاشت اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اس طرح کی کارروائیاں مستقبل میں بھی جاری رکھی جائیں گی۔
محکمہ ایکسائز آور پولیس کی ٹیم نے کارروائی کے دوران علاقے کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ دریائی پٹی اور دیگر کھلی اراضی کو منشیات کی کاشت کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ حکام کا کہنا ہے کہ منشیات کی کاشت نہ صرف نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ اس کے باعث معاشرے میں متعدد سماجی مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔
مقامی لوگوں نے پولیس اور محکمہ ایکسائز کی اس کارروائی کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کی لعنت کے خاتمے کے لیے متعلقہ محکموں کی جانب سے مسلسل اور مؤثر اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ ایسے علاقوں پر بھی کڑی نظر رکھی جائے جہاں بھنگ یا دیگر منشیات سے متعلق فصلیں غیر قانونی طور پر اگائی جا سکتی ہیں۔
پولیس حکام نے واضح کیا کہ منشیات کی غیر قانونی کاشت اور اس کی روک تھام کے لیے نگرانی اور کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں منشیات کی کاشت یا اس سے متعلق کسی بھی سرگرمی کی اطلاع متعلقہ حکام کو دیں تاکہ معاشرے کو منشیات کے مضر اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے بروقت اقدامات کیے جا سکیں۔
حکام کے مطابق منشیات کے خلاف جنگ میں عوامی تعاون انتہائی اہم ہے اور انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عام شہریوں کی مشترکہ کوششوں سے ہی معاشرے کو منشیات کی لعنت سے پاک بنانے کی کوششوں کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔