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بشناہ میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، چھ کروڑ روپے مالیت کی تین جائیدادیں مسمار
پولیس کے مطابق ملزمین این ڈی پی ایس ایکٹ، آرمز ایکٹ، آئی پی سی/بی این ایس سمیت مختلف سنگین مقدمات میں ملوث رہے ہیں۔
Published : June 10, 2026 at 8:37 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں پولیس اور ضلع انتظامیہ نے دعویٰ کیا کہ منشیات کے کاروبار اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری مہم کے تحت بشناہ علاقے میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کی تین جائیدادوں کو مسمار کر دیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق مسمار کی گئی جائیدادوں کی مجموعی مالیت تقریباً چھ کروڑ روپے ہے۔
پولیس کے مطابق یہ افراد این ڈی پی ایس ایکٹ، آرمز ایکٹ، آئی پی سی/بی این ایس سمیت مختلف سنگین مقدمات میں ملوث رہے ہیں۔ پولیس نے مزید دعویٰ کیا کہ ان کی مسلسل مجرمانہ سرگرمیوں، خصوصاً منشیات کی اسمگلنگ، پرتشدد جرائم اور منظم جرائم نے علاقے میں امن و امان کی صورت حال کو متاثر کیا اور عوام میں خوف و ہراس پیدا کیا۔ پولیس کے جن افراد کی جائیدادیں مسمار کی گئیں ان میں گلزار احمد عرف لہو ولد بشیر احمد ساکن وزیرو چک، تحصیل بشناہ شامل ہے، جس کے خلاف 28 ایف آئی آر درج ہیں۔
دوسرا ملزم فرمان علی عرف پھلہ ولد بشیر احمد ساکن وزیرو چک بشناہ حال مقیم سرورہ، ضلع سانبہ ہے، جس کے خلاف آٹھ مقدمات درج ہیں۔ اسی طرح فریدہ بی بی عرف مجیدہ ساکن وزیرو چک بشناہ کی جائیداد بھی مسمار کی گئی۔ پولیس کے مطابق وہ یو اے پی اے کے ایک ملزم لاؤ گجر کی معاون رہی ہے اور اس کے خلاف این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے۔
جموں پولیس نے کہا کہ اس کارروائی کا مقصد منشیات کے گھناؤنے کاروبار اور جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف سخت پیغام دینا اور معاشرے میں ایسے جرائم کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔
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