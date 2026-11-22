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پامپور میں کونگ پوش موٹرز کے شوروم میں آتشزدگی، متعدد موٹر سائیکلیں خاکستر
واقعے میں کسی جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونےکی کوئی اطلاع نہیں ہے، تاہم شوروم کو املاک کے حوالے سے کافی نقصان پہنچا ہے۔
Published : November 22, 2026 at 3:50 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے قصبہ پامپور کے علاقے فریستہ بل میں ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب کونگ پوش موٹرز نامی دو پہیہ گاڑیوں کے شوروم میں اچانک بھیانک آگ نمودار ہوئی، جس کے نتیجے میں شوروم کے اندر موجود متعدد موٹر سائیکلیں آگ کی لپیٹ میں آکر تباہ ہو گئیں۔
اطلاع ملتے ہی محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز پامپور کی دو فائر ٹینڈرز فوری طور جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پانے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی۔ فائر فائٹرز نے آگ بجھانے کے لیے فوم اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا استعمال کرتے ہوئے کافی مشقت کے بعد شعلوں پر قابو پالیا۔ بروقت کارروائی کے نتیجے میں آگ کو قریبی عمارتوں تک پھیلنے سے بھی روک لیا گیا۔
خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، تاہم شوروم کو املاک کے حوالے سے کافی نقصان پہنچا ہے۔
آگ لگنے کی اصل وجوہات اور املاک کو پہنچنے والے نقصان کی مجموعی مالیت کا فی الحال تعین نہیں ہو سکا ہے۔ متعلقہ حکام کی جانب سے واقعے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔