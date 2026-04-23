جموں میں منشیات کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن: راجیو نگر میں اسمگلروں کی جائیدادیں مسمار
Published : April 23, 2026 at 8:52 PM IST
جموں : (محمد اشرف گنائی) جموں کشمیر کی سرمائی دارالحکومت جموں کے علاقے راجیو نگر میں منشیات کے کاروبار کے خلاف جموں و کشمیر پولیس اور انتظامیہ کی مشترکہ کارروائی کے تحت بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا۔ 100 روزہ نشہ مکت مہم کے سلسلے میں منشیات فروشوں کی مبینہ طور پر غیر قانونی کمائی سے بنائی گئی جائیدادوں پر بلڈوزر چلایا گیا اور متعدد مکانات کو منہدم کر دیا گیا۔
اس کارروائی کے دوران پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا جبکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھاری تعداد میں پولیس فورس تعینات رہی۔ پولیس، سول انتظامیہ، سی آر ٹی ٹیم اور ڈاگ اسکواڈ نے مشترکہ طور پر سرچ آپریشن چلایا اور مشتبہ ٹھکانوں کی باریک بینی سے تلاشی لی گئی تاکہ منشیات کے نیٹ ورک کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ انتظامیہ کے مطابق اس کارروائی میں دو مبینہ خاتون منشیات اسمگلروں بھالو اور مونیکا کے تین مکانات کو مسمار کیا گیا، جو مبینہ طور پر غیر قانونی منشیات کے کاروبار سے حاصل شدہ رقم سے تعمیر کیے گئے تھے۔
انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان سرگرمیوں نے علاقے کے کئی نوجوانوں کو نشے کی لت میں مبتلا کیا موقعے پر موجود ایس ڈی ایم ساؤتھ منو ہنسا نے بتایا کہ 100 روزہ نشہ مخالف مہم کے تحت ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ جہاں بلڈوزر پہنچ سکتا ہے وہاں بلڈوزر چلے گا اور جہاں نہیں پہنچ پائے گا وہاں ہتھوڑا استعمال کیا جائے گا
واضح رہے کہ اسی ہفتے جموں کے نکی توی علاقے میں بھی ایک اور مبینہ منشیات فروش کی جائیداد پر اسی نوعیت کی بلڈوزر کارروائی کی گئی تھی11 اپریل سے شروع ہونے والی اس مہم کے تحت پولیس کو باقاعدہ ایس او پی جاری کی گئی ہے، جس میں منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق اب تک مختلف منشیات کے معاملات میں 60 سے زائد ایف آئی آر درج کی جا چکی ہیں جبکہ تین درجن سے زیادہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔
انتظامیہ کا کہنا ہے کہ منشیات کے دھندے میں ملوث افراد کے خلاف نہ صرف قانونی کارروائی کی جائے گی بلکہ ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مکانات کو بھی منہدم کیا جائے گا، جبکہ پاسپورٹ، آدھار اور ڈرائیونگ لائسنس کی منسوخی جیسے اقدامات بھی زیر غور ہیں۔