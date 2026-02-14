ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بجبہاڑہ میں منشیات کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، ایک ہفتے میں سات این ڈی پی ایس مقدمات درج، نو منشیات فروش گرفتار
Published : February 14, 2026 at 4:42 PM IST|
Updated : February 14, 2026 at 5:16 PM IST
بجبہاڑہ: (فیاض لولو) اننت ناگ ضلع میں منشیات کے خلاف جاری مہم کو مزید تیز کرتے ہوئے جموں و کشمیر پولیس نے قصبہ بجبہاڑہ میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ گزشتہ سات دنوں کے دوران پولیس اسٹیشن بجبہاڑہ نے نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکو ٹراپک سبسٹینسز (این ڈی پی ایس) ایکٹ کے تحت سات مقدمات درج کرتے ہوئے منشیات فروشی میں ملوث نو افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائیاں مخصوص خفیہ اطلاعات، مسلسل نگرانی اور پیشہ ورانہ حکمت عملی کے تحت انجام دی گئیں۔
مختلف چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران گرفتار ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی نشہ آور اشیاء برآمد کی گئیں۔ اس کے علاوہ منشیات کی غیر قانونی نقل و حمل میں استعمال ہونے والی متعدد گاڑیوں کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے، جو اس غیر قانونی کاروبار کے خلاف سخت کارروائی کا واضح ثبوت ہے۔یہ مہم سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اننت ناگ کی ہدایات پر جاری ہے اور ایس ایچ او بجبہاڑہ کی نگرانی میں پولیس ٹیمیں دن رات سرگرم عمل ہیں۔
پولیس حکام نے واضح کیا ہے کہ منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل جاری رہے گا اور اس ناسور میں ملوث کسی بھی شخص کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ معاشرے کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع دیں تاکہ نوجوان نسل کو اس مہلک لعنت سے محفوظ رکھا جا سکے۔
ادھر مقامی لوگوں نے پولیس کی اس مؤثر کارروائی کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ مہم مستقل بنیادوں پر جاری رہے گی اور علاقے کے نوجوانوں کو منشیات کے مضر اثرات سے بچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ عوام کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں نہ صرف معاشرے میں مثبت پیغام دیتی ہیں بلکہ منشیات فروشوں کے حوصلے بھی پست کرتی ہیں۔جموں و کشمیر پولیس نے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ منشیات کے خاتمے تک کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی تاکہ ایک محفوظ، صحت مند اور روشن معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔