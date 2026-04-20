اودھمپور کے رام نگر میں بس حادثے کا شکار، 15 افراد ہلاک، 20 سے زیادہ لوگ شدید زخمی
حادثے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے جب کہ 20 لوگوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
Published : April 20, 2026 at 11:00 AM IST|
Updated : April 20, 2026 at 12:12 PM IST
جموں: (آشیش دت/محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے ضلع ادھم پور کے رام نگر میں ایک ہولناک سڑک حادثہ پیش آیا جہاں ایک مسافر بس بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ سرکاری ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اس حادثے میں کم از کم 15 افراد موقعے پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں جب کہ متعدد زخمی ہیں جن میں 20 لوگوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔
یہ حادثہ کاگھوٹ علاقے میں پیش آیا۔ اس کی خبر ملتے ہی مقامی لوگ، پولیس اور انتظامیہ کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچیں اور بڑے پیمانے پر راحت و بچاؤ کی کارروائیاں شروع کیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے جہاں کئی لوگوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے، جب کہ ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
#WATCH | Udhampur, Jammu and Kashmir: A bus met with an accident in the village Kanote, Udhampur.— ANI (@ANI) April 20, 2026
10 people have died, and a rescue operation is underway. The injured have been shifted to the government hospital in Udhampur: J&K Police pic.twitter.com/iqEcoxg2F6
ڈی آئی جی ادھم پور-ریاسی رینج شیو کمار شرما نے ای ٹی وی بھارت کو فون پر بتایا کہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ حادثے میں اب تک 15 افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔
شیو کمار شرما نے کہا کہ 'میں ایس ایس پی ادھم پور اور دیگر پولیس افسران کے ساتھ ریسکیو آپریشن کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہا ہوں۔ ہماری ٹیموں کی توجہ زخمی مسافروں کو قریبی ہسپتالوں میں منتقل کرنے پر توجہ مرکوز ہے۔
ڈی آئی جی نے مزید کہا کہ بس میں سوار مسافروں کی کل تعداد کے بارے میں ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد ہی بتایا جائے گا۔ حکام کا کہنا تھا کہ بہت سے زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے اور انہیں فوری طور پر قریبی ہسپتالوں میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔
Just now spoke to DC Udhampur, Sh Minga Sherpa after learning about a tragic road accident, less than an hour ago, at village Kanote, involving a public transport bus on way from Ramnagar to Udhampur .— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) April 20, 2026
The rescue operation has been immediately undertaken. Heavy casualties…
مرکزی وزیر جتیندر کمار سنگھ نے بھی ایکس پر ایک پوسٹ میں حادثے کی جانکاری دیتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 'ابھی ابھی ڈی سی ادھم پور ایس منگا شیرپا سے بات کی، کچھ وقت پہلے گاؤں کنوٹے میں رام نگر سے ادھم پور جاتے ہوئے ایک پبلک ٹرانسپورٹ بس المناک سڑک حادثے کا شکار ہو گئی۔
انہوں نے بتایا کہ 'فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ بھاری جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، نیز شدید زخمیوں کو ایئرلفٹ کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ میں مقامی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ہمارے مقامی کارکنوں کی ٹیم کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں جس کی قیادت ایس راجندر شرما کر رہے ہیں۔'
