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جموں کشمیر میں ڈویژنل کمشنر، ڈپٹی کمشنرز سمیت 49 افسران کے تبادلے اور تقرریاں
جموں کے ڈویژنل کمشنر سمیت یو ٹی میں آٹھ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو تبدیل کیا گیا ہے۔
By PTI
Published : October 7, 2026 at 1:16 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بدھ کو بڑے پیمانے پر انتظامی ردوبدل کرتے ہوئے 49 افسران کے تبادلے اور نئی تقرریاں کیں۔ اس ردوبدل میں جموں کے ڈویژنل کمشنر کے عہدے کے سمیت 42 آئی اے ایس افسران کے تبادلے بھی شامل ہیں۔ اہم تبادلوں میں وکاس کنڈل کو رمیش کمار کی جگہ جموں کا ڈویژنل کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ آٹھ اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کا بھی تبادلہ کیا گیا ہے، جو رواں سال کے بڑے انتظامی ردوبدل میں سے ایک ہے۔ 2013 بیچ کے اے جی ایم یو ٹی (AGMUT) کیڈر کے افسر وکاس کنڈل کو جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ کے چیئرمین کے عہدے سے منتقل کرکے جموں کا ڈویژنل کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ انہیں جموں میٹروپولیٹن ریجنل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ایڈیشنل سی ای او کا اضافی چارج بھی دیا گیا ہے۔ یہ حکم جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کیا گیا۔
کنڈل کی جگہ رمیش کمار کو تبدیل کرکے محکمہ دیہی ترقی اور پنچایتی راج کا سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ رمیش کمار مئی 2022 سے جموں کے ڈویژنل کمشنر کے عہدے پر تعینات تھے۔ رمیش کمار محکمہ ثقافت کے ایڈمنسٹریٹو سیکریٹری کا اضافی چارج بھی سنبھالیں گے، جبکہ نئی دہلی میں جموں و کشمیر حکومت کے ریزیڈنٹ کمشنر کی ذمہ داری بھی ان کے پاس برقرار رہے گی۔
ضلع سطح پر بھی اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں اور ڈپٹی کمشنر سطح کی نو تعیناتیوں پر اثر پڑا ہے۔
جموں کے ڈپٹی کمشنر راکیش منہاس کو وہاں سے منتقل کرکے ان کی جگہ ادھم پور کے ڈپٹی کمشنر منگا شیرپا کو تعینات کیا گیا ہے۔ جموں میونسپل کارپوریشن کے کمشنر دیوانش یادو کو راجوری کا ڈپٹی کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ ابھیشیک شرما کی جگہ لیں گے، جنہیں تبدیل کرکے کپوارہ کا ڈپٹی کمشنر بنایا گیا ہے۔
شریکانت بالاصاحب سوسے کو کپوارہ سے منتقل کرکے جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ دیگر تبدیلیوں میں جتن کشور کو گاندربل سے منتقل کرکے بڈگام کا ڈپٹی کمشنر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ اطہر عامر شفیع خان کو بڈگام سے تبدیل کرکے نیشنل ہیلتھ مشن، جموں و کشمیر کا منیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے۔
روپیش کمار کو سانبہ کا ڈپٹی کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ آیوشی سودن کی جگہ لیں گے، جنہیں تبدیل کرکے جموں میونسپل کارپوریشن کی کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ اننتھ دویدی کو ادھم پور کا ڈپٹی کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ جبکہ گاندربل میں شریا سنگھل کو ڈپٹی کمشنر تعینات کیا گیا ہے، جہاں وہ جتن کشور کی جگہ لیں گی۔
کلدیپ کرشن سدھا کو پلوامہ کا ڈپٹی کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ بشارت قیوم کی جگہ لیں گے، جنہیں تبدیل کرکے سرینگر میونسپل کارپوریشن کا کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ چرندیپ سنگھ کو شوپیاں کا ڈپٹی کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔
سینئر انتظامی سطح پر محکمہ جل شکتی کے فنانشل کمشنر (ایڈیشنل چیف سیکریٹری) شالین کبرہ کو محکمہ ریونیو کے ایڈمنسٹریٹو سیکریٹری کا اضافی چارج بھی دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ کمار راجیو رنجن سے یہ اضافی چارج واپس لے لیا گیا ہے۔ محکمہ سیاحت کے فنانشل کمشنر (ایڈیشنل چیف سیکریٹری) آشیش چندرا ورما کو تبدیل کرکے محکمہ زراعت کا فائنانشل کمشنر (ایڈیشنل چیف سیکریٹری) مقرر کیا گیا ہے۔
جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے کمشنر سیکریٹری ایم راجو سے محکمہ صحت و طبی تعلیم کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا ہے۔ اب وہ محکمہ ہاسپیٹیلٹی اینڈ پروٹوکول اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ریلیف، ری ہیبلیٹیشن اینڈ ری کنسٹرکشن کا اضافی چارج سنبھالیں گے۔
سوگت بسواس کو محکمہ صحت و طبی تعلیم کا کمشنر سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ ایک اور اہم تبدیلی کے تحت آر ایلس واز کو محکمہ ٹرانسپورٹ کی کمشنر سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ وہ سول ایوی ایشن ڈیپارٹمنٹ اور کمشنر سول ایوی ایشن کا اضافی چارج بھی سنبھالیں گی، جبکہ محکمہ اطلاعات کی ذمہ داری بھی ان کے پاس برقرار رہے گی۔
سرمد حفیظ کو محکمہ سماجی بہبود سے منتقل کرکے یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس ڈیپارٹمنٹ میں بھیجا گیا ہے۔ اونی لاواسا کو محکمہ ٹرانسپورٹ سے محکمہ سیاحت منتقل کیا گیا ہے، تاہم قبائلی امور کا چارج ان کے پاس برقرار رہے گا۔ انجلی سہراوت کو جل جیون مشن سے منتقل کرکے محکمہ عوامی شکایات کی سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔
دیگر اہم تعیناتیوں میں راہل یادو کو محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایڈمنسٹریٹو سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ وہ جموں و کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر کا عہدہ بھی برقرار رکھیں گے۔ اویس احمد کو محکمہ منصوبہ بندی، ترقی اور نگرانی کا ایڈمنسٹریٹو سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ وہ ڈائریکٹر اسکل ڈیولپمنٹ، جموں و کشمیر کا اضافی چارج بھی برقرار رکھیں گے۔
فیلڈ ایڈمنسٹریشن میں فاضل حسیب کو سرینگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر کے عہدے سے منتقل کرکے محکمہ زراعت پیداوار میں ایڈیشنل سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ انہیں مشن ڈائریکٹر HADP اور JKCIP کا اضافی چارج بھی دیا گیا ہے۔
ممتا یادو، جو جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ میں نئی تعیناتی کے احکامات کی منتظر تھیں، کو ڈائریکٹر انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ مقرر کیا گیا ہے۔
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