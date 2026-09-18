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راجوری دہشت گردی ماڈیول کیس میں اہم پیش رفت، تین مشتبہ افراد گرفتار
پولیس کے مطابق تینوں افراد کالعدم دہشت گرد تنظیم لشکرِ طیبہ (ایل ای ٹی) سے منسلک لاجسٹک سپورٹ ماڈیول کا حصہ ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 18, 2026 at 9:51 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): راجوری کے دھرمسال تھانے میں درج ایف آئی آر نمبر 95/2026 کے تحت دہشت گردی ماڈیول کی مزید تحقیقات کے دوران پولیس نے تین افراد کے مبینہ طور پر کالعدم دہشت گرد تنظیم لشکرِ طیبہ (ایل ای ٹی) سے منسلک لاجسٹک سپورٹ ماڈیول کا حصہ ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ تینوں ملزمان کوٹ چروال کے رہنے والے بتائے گئے ہیں۔
پولیس کے مطابق ملزمان کی شناخت محمد اعظم ولد علی بہادر، ذاکر حسین ولد غلام حسین اور محمد مشتاق ولد محمد اقبال کے طور پر ہوئی ہے۔
تحقیقات کے مطابق ملزمان نے مبینہ طور پر کالعدم تنظیم سے وابستہ دہشت گردوں کو پناہ دینے، ان کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرنے اور لاجسٹک مدد فراہم کرنے میں کردار ادا کیا۔ تحقیقاتی کارروائی میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ملزمان نے مبینہ طور پر ان دہشت گردوں کی معاونت، پناہ اور نقل و حرکت میں سہولت کاری کی، جو بعد ازاں 2023 میں ریاسی کے چسانہ علاقے میں ایک انکاؤنٹر کے دوران مارے گئے تھے۔
پولیس کے مطابق تحقیقات سے یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ مذکورہ افراد نے مبینہ طور پر متعدد دہشت گرد گروپوں کو پناہ اور دیگر لاجسٹک سہولیات فراہم کیں۔ اس کے علاوہ راجوری اور ریاسی اضلاع کے درمیان، نیز پیر پنجال خطے سے ہوتے ہوئے شوپیاں تک دہشت گردوں کی نقل و حرکت میں بھی مبینہ طور پر سہولت فراہم کی گئی۔ پولیس ترجمان کے مطابق تحقیقات کے دوران 17 ستمبر 2026 کو ملزمان کے انکشاف پر ایک پستول، میگزین اور گولہ بارود کے علاوہ دو چینی ساختہ دستی بم بھی برآمد کیے گئے۔
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پولیس کے مطابق معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور دہشت گردی کے اس مبینہ نیٹ ورک سے وابستہ دیگر پہلوؤں کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے۔