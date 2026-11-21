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اننت ناگ میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت بڑی کارروائی، منشیات فروش کی ایک کروڑ روپئے مالیت کی رہائشی جائیداد ضبط
پولیس نے واضح کیا ہے کہ ضلع میں منشیات فروشوں اور ان کے نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی۔
Published : November 21, 2026 at 8:21 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) ضلع اننت ناگ میں منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف جاری کارروائیوں کے تحت پولیس نے ایک منشیات فروش کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے تقریباً ایک کروڑ روپئے مالیت کی رہائشی جائیداد ضبط (اٹیچ) کر دی ۔ پولیس کے مطابق، قرق کی گئی جائیداد میں دو منزلہ رہائشی مکان اور دو مرلہ اراضی شامل ہے، جو قصبہ اننت ناگ کے مرکزی علاقے میں واقع ہے۔ مذکورہ جائیداد کی تخمینہ شدہ مارکیٹ قیمت تقریباً ایک کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔
پولیس نے یہ کارروائی مبینہ طور پر منشیات کے غیر قانونی کاروبار میں مسلسل ملوث رہنے والے شخص فردین احمد خان ولد بشیر احمد خان ساکن قاضی محلہ اننت ناگ کے خلاف عمل میں لائی ہے۔
پولیس کے مطابق مذکورہ شخص کے خلاف منشیات کی روک تھام سے متعلق قانون این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت متعدد مقدمات درج ہیں۔ ان میں پولیس اسٹیشن اننت ناگ میں درج ایف آئی آر نمبر 114/2026 زیر دفعات 8/20-29 این ڈی پی ایس ایکٹ اور ایف آئی آر نمبر 403/2026 زیر دفعات 8/21 این ڈی پی ایس ایکٹ شامل ہیں۔
اننت ناگ پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی غیر قانونی آمدنی سے بنائی گئی جائیدادوں کی نشاندہی کرکے انہیں قانون کے مطابق منسلک کرنے کا مقصد منشیات کے کاروبار سے وابستہ مالیاتی نیٹ ورک کو ختم کرنا ہے۔
پولیس نے واضح کیا ہے کہ ضلع میں منشیات فروشوں اور ان کے نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی اور منشیات کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، تاکہ ضلع اننت ناگ کو منشیات کی لعنت سے پاک بنانے کی کوششوں کو آگے بڑھایا جا سکے۔