ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جی آر پی جموں کی بڑی کارروائی، 1991 بم دھماکہ کیس کا 35 سال سے مفرور اننت ناگ کا ملزم گرفتار
پولیس کے مطابق ملزم کئی دہائیوں سے اپنی شناخت چھپا کر زندگی گزار رہا تھا-
Published : August 13, 2026 at 9:37 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) گورنمنٹ ریلوے پولیس (جی آر پی ) جموں نے 1991 میں جموں ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے ایک مہلک بم دھماکے کے کیس میں گزشتہ تقریباً 35 برس سے مفرور ایک ملزم کو اننت ناگ ضلع کے بجبہارہ علاقے سے گرفتار کرلیا ہے۔
گرفتار ملزم کی شناخت الطاف حسین شیخ ولد نذیر احمد شیخ، ساکن مرہامہ، بجبہاڑہ، اننت ناگ کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف ٹیررسٹ اینڈ ڈسرپٹو ایکٹیویٹیز (پریوینشن) ایکٹ کے تحت مقدمہ درج تھا۔
حکام کے مطابق 2 اپریل 1991 کو جموں ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر ایک پر ایک بم دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں تین افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں دو نیم فوجی اہلکار بھی شامل تھے، جبکہ 18 شہری زخمی ہوئے تھے۔
اس واقعے کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن جی آر پی جموں میں ایف آئی آر نمبر 07/1991 درج کی گئی تھی۔ مقدمے میں دفعہ 307، 302 اور 120-B RPC، دفعہ 3/4 TADA اور دفعہ 4/5 ایکسپلوسیو سبسٹنسز ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی تھی۔
تحقیقات کے دوران ایک ملزم امان اللہ خان کو گرفتار کرلیا گیا تھا، جبکہ تین دیگر ملزمان گرفتاری سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوگئے تھے۔ بعد ازاں عدالت نے ان تینوں کو مفرور قرار دیا تھا۔
حکام نے بتایا کہ گزشتہ دو برس کے دوران جی آر پی جموں نے اس کیس میں مفرور ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے خصوصی اور مسلسل کوششیں تیز کیں۔ اسی دوران پولیس ٹیم نے الطاف حسین شیخ کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرکے اس کی شناخت اور موجودگی کی تصدیق کی۔
پولیس کے مطابق ملزم کئی دہائیوں سے اپنی شناخت چھپا کر زندگی گزار رہا تھا اور اس نے بجبہارہ علاقے میں مبینہ طور پر بطور تاجر اپنی شناخت قائم کرلی تھی۔ مسلسل نگرانی، معلومات کی تصدیق اور طویل تلاش کے بعد پولیس ٹیم اس تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔
بعد ازاں جی آر پی نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کرلیا اور اسے مزید قانونی کارروائی کے لیے 13 اگست 2026 کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاری کئی دہائیوں پرانے مقدمے میں ایک اہم پیش رفت ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سنگین اور عسکریت پسندی سے متعلق مقدمات میں مفرور افراد کے خلاف کارروائی کا سلسلہ طویل عرصے بعد بھی جاری ہے۔ پولیس کے مطابق کیس میں مزید قانونی کارروائی مقررہ طریقہ کار کے تحت جاری رہے گی۔