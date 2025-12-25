ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈورو کے دورافتادہ گاؤں میں جدید سوچ کی مٹھاس، ماجد کی چاکلیٹ فیکٹری نے گاؤں کی تاریخ بدل دی
انجینئرنگ گریجویٹ ماجد مجید نےچھوٹی چاکلیٹ فیکٹری قائم کر کے قوم کو ایک پیغام دیا کہ تعلیم صرف ڈگری نہیں بلکہ وژن بھی دیتی ہے
December 25, 2025
اننت ناگ (میر اشفاق): ضلع اننت ناگ کے ڈورو شاہ آباد کے واؤتُھرو نامی ایک دور افتادہ اور چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں کچے مکانوں اور سادہ طرزِ زندگی کے درمیان زمینداری صدیوں سے لوگوں کا بنیادی پیشہ رہا ہے، وہاں ایک چاکلیٹ فیکٹری کا قیام کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ وہی گاؤں ہے جہاں نسل در نسل کھیتی باڑی ہی روزگار کا واحد ذریعہ سمجھا جاتا تھا، مگر ایک نوجوان کی تخلیقی سوچ، جرات مندانہ فیصلے اور جدید وژن نے اس روایت کو ایک نئی سمت دی۔
مقامی نوجوان ماجد مجید نے نہ صرف ایک منفرد کاروبار کی بنیاد رکھی بلکہ گاؤں کو ایک نئی شناخت بھی دی ہے۔ خام مکانوں کے بیچ قائم یہ چاکلیٹ فیکٹری اس بات کی علامت بن گئی ہے کہ اگر سوچ جدید ہو اور حوصلہ مضبوط ہو تو دور افتادہ علاقوں سے بھی کامیابی کی نئی داستانیں جنم لے سکتی ہیں۔ یہ قدم نہ صرف مقامی نوجوانوں کے لیے امید کی کرن ثابت ہوا ہے بلکہ اس نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ دیہی علاقوں میں بھی اختراع، خود انحصاری اور ترقی کے بے پناہ امکانات موجود ہیں۔
انجینئرنگ گریجویٹ ماجد مجید نے چھوٹی چاکلیٹ فیکٹری قائم کر کے جدت، عزم اور خود اعتمادی کی ایک روشن مثال قائم کی ہے۔ ان کا یہ سفر اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ تعلیم محض ڈگری کے حصول کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو درست وژن، مستقل مزاجی اور عملی سوچ کے ساتھ نچلی سطح پر مثبت اور پائیدار تبدیلی لا سکتا ہے۔
محدود وسائل، دیہی علاقوں میں بنیادی سہولیات کی کمی اور مارکیٹ تک رسائی جیسے چیلنجز کے باوجود، ماجد مجید نے سیکھنے کے عمل کو کبھی نہیں روکا۔ انہوں نے مسلسل تجربات، تحقیق اور محنت کے ذریعے اپنے خیال کو حقیقت میں ڈھالا۔ یہ کامیابی اس سوچ کو تقویت دیتی ہے کہ اگر نوجوان اپنی تعلیم کو مسئلہ حل کرنے کے آلے کے طور پر استعمال کریں تو روزگار کے نئے مواقع خود تخلیق ہو سکتے ہیں۔
ماجد مجید کی چاکلیٹ فیکٹری خاص طور پر کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ایک مضبوط پیغام رکھتی ہے، جہاں بے شمار باصلاحیت اور تعلیم یافتہ نوجوان خود کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر ناکامی کے خوف، معاشرتی دباؤ یا مناسب رہنمائی اور پلیٹ فارم کی عدم دستیابی کے باعث پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پہلا قدم اٹھانا اکثر سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تاہم ماجد نے ثابت کیا کہ عزم کے ساتھ اٹھایا گیا ایک قدم طویل سفر کی بنیاد بن سکتا ہے۔
آج کے دور میں جب بے روزگاری عروج پر ہے اور بیشتر پڑھے لکھے نوجوان سرکاری نوکری کو ہی واحد محفوظ مستقبل تصور کرتے ہیں، ایسے میں نوکری کے انتظار میں قیمتی سال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مسلسل ناکامی اور غیر یقینی صورتِ حال نوجوانوں میں احساسِ کمتری، ذہنی دباؤ اور مایوسی کو جنم دیتی ہے، جو بعض اوقات انہیں منشیات جیسی خطرناک راہ کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ یہ رجحان نہ صرف ایک فرد کی زندگی کو تباہ کرتا ہے بلکہ سماج کے لیے بھی ایک ناسور بن جاتا ہے۔
ماجد نے کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں ان کے تیار کردہ پراڈکٹ کو غیر معمولی طور پر مثبت ردِعمل ملا، جس سے انہیں مزید حوصلہ اور اعتماد حاصل ہوا۔ ان کے چاکلیٹس کی مانگ نہ صرف مقامی سطح پر بڑھی بلکہ قومی سطح تک پھیل گئی ہے، جو ان کی محنت اور معیار کی واضح عکاسی ہے۔
ماجد نے سنہ 2018 میں بی ٹیک کی ڈگری مکمل کی، اس کے بعد مائیکرو سافٹ میں ڈپلومہ اور نیٹ ورکنگ کے شعبے میں دو ڈپلومے حاصل کیے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ایک نجی کمپنی میں ملازمت اختیار کی، تاہم 2021 میں انہوں نے نوکری چھوڑنے کا جرات مندانہ فیصلہ کیا تاکہ خود کا کاروبار شروع کر کے صرف روزگار حاصل کرنے کے بجائے دوسروں کو روزگار فراہم کر سکیں۔
ماجد کے مطابق انہوں نے اس بات پر غور کیا کہ کیوں نہ ایسے کاروبار کا آغاز کیا جائے جس کی کشمیر میں مانگ تو موجود ہو مگر اس شعبے میں کام کرنے والے افراد نہ ہونے کے برابر ہوں۔ اسی سوچ کے تحت ان کے ذہن میں چاکلیٹ بنانے کا خیال آیا، کیونکہ چاکلیٹ نہ صرف ان کی ذاتی پسند تھی بلکہ مارکیٹ میں اس کی واضح طلب بھی موجود تھی۔
ان کا کہنا ہے کہ عموماً لوگ کسی منفرد آئیڈیا پر کام کرنے کے بجائے وہی کاروبار اختیار کر لیتے ہیں جن میں پہلے ہی سخت مقابلہ موجود ہوتا ہے، جس کے باعث نہ صرف منافع کم ہو جاتا ہے بلکہ کاروبار کے ناکام ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے کامیاب کاروبار کے لیے ضروری ہے کہ مارکیٹ کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے نئی اور تخلیقی سمت اختیار کی جائے۔
ماجد نے بتایا کہ انہوں نے ان مصنوعات کی ایک فہرست تیار کی جن کی کشمیر میں اچھی مانگ تھی مگر وہ مقامی طور پر تیار نہیں کی جا رہی تھیں۔ اس فہرست میں سب سے زیادہ طلب چاکلیٹس کی تھی، جسے مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے صفر سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ ابتدا میں انہیں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، مگر تجربے، مستقل مزاجی اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں دستیاب زیادہ تر چاکلیٹس صحت کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھیں، اسی لیے انہوں نے ایک منفرد، معیاری اور ذائقے میں مختلف چاکلیٹ تیار کی، جسے صارفین نے بے حد پسند کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر کے سرد موسمی حالات میں اس نوعیت کی مصنوعات تیار کرنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، خصوصاً سردیوں کے موسم میں ان کی مانگ میں کمی آ جاتی ہے۔ تاہم ایسے حالات میں تجربہ، منصوبہ بندی اور درست حکمتِ عملی کاروبار کو متوازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
کبھی خود نوکری کرنے والے ماجد آج نو نوجوانوں کو مستقل روزگار فراہم کر رہے ہیں، جبکہ ضرورت کے مطابق مزید افراد بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ماجد کی یہ جدوجہد نہ صرف نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے بلکہ خود انحصاری اور اختراعی سوچ کی عملی تصویر بھی پیش کرتی ہے۔
ماجد کے ساتھ کام کرنے والے ظہور احمد کا کہنا ہے کہ اس سے قبل روزگار کی تلاش میں انہیں اپنے گاؤں سے کافی دور جانا پڑتا تھا، تاہم ماجد کی کاوشوں کی بدولت اب انہیں اپنے ہی گاؤں میں روزگار کا باعزت موقع میسر آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے نہ صرف انہیں فائدہ پہنچا بلکہ گاؤں اور اس سے ملحقہ علاقوں کے کئی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بھی قریب ہی روزگار حاصل ہوا، جو پورے علاقے کے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث ہے۔
ظہور احمد کے مطابق کسی بھی کاروبار کے آغاز کے لیے جرأت، صلاحیت اور وسیع دل ہونا ضروری ہے، جبکہ کاروبار کے دوران پیش آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت اور حوصلہ درکار ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماجد میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں، جن کی بدولت انہوں نے یہ کامیاب پہل کی۔ اس سے نہ صرف مقامی نوجوانوں کو روزگار ملا بلکہ مستقبل میں خود اپنا کاروبار شروع کرنے کا حوصلہ اور اعتماد بھی پیدا ہوا ہے۔
ظہور احمد نے مزید کہا کہ ماجد جیسے باصلاحیت اور باہمت نوجوان معیشت کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سرکاری سطح پر ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور انہیں مالی و تکنیکی معاونت فراہم کی جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور معاشی ترقی کو فروغ مل سکے۔